«Яблоко» не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Кандидатура Митрохина не согласована бюро партии, сказал Яковлев Максим Стулов / Ведомости

Партия «Яблоко» не примет участия в выборах мэра Москвы. Руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев подтвердил это «Ведомостям». Необходимо провести конференцию московского отделения и собрать 110 подписей муниципальных депутатов, объяснил он, собрать конференцию может только Митрохин, «а он сорвал предыдущий ее этап, где могли выдвинуть [главу муниципального района Гагаринский] Елену Русакову». «Кандидатура Митрохина не согласована бюро партии», – сказал Яковлев. По его словам, в понедельник партия рассмотрит вопрос о будущем руководящих органов московского отделения партии, не исключено, что оно будет расформировано.

Конфликт в «Яблоке» начался в мае во время праймериз, на которых должны были определить кандидата в мэры столицы. Победитель праймериз – глава района Тверской Яков Якубович отказался участвовать в выборах мэра и предложил, чтобы в них принял участие Митрохин. До этого Митрохин обвинил федеральное руководство партии в том, что правила праймериз были так составлены, что он не мог в них победить. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский на праймериз публично поддерживал Митрохина. После этого федеральное бюро партии выдвинуло на выборы мэра кандидатуру Русаковой, однако московское отделение на конференции проголосовало за Митрохина. Конференция проходила дважды. Митрохин успел подать документы в Мосгоризбирком, однако бюро партии приостановило его выдвижение.

Митрохин подал иск к «Яблоку» в суд на прошлой неделе, однако в понедельник его отозвал, поскольку не смог собрать подписи муниципальных депутатов для выдвижения кандидатом в мэры Москвы.

Ранее от участия в выборах отказался глава района Красносельский Илья Яшин. Он заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков говорит, что собрал 60 подписей муниципальных депутатов. Завтра последний день, когда подписи можно сдать в Мосгоризбирком.

Чтобы быть зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы, надо преодолеть муниципальный фильтр, т. е. собрать 110 подписей муниципальных депутатов в 110 районах Москвы. Нужного числа депутатов для этого у «Яблока» нет, как и у любой другой оппозиционной силы в Москве: осенью 2017 г. при поддержке партии муниципальными депутатами стали 181 человек, но они представляют 51 район.