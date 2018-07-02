Митрохин отказался от иска к «Яблоку»

Сергей Митрохин обвинил федеральное руководство "Яблока" в дискредитации партии Евгений Разумный / Ведомости

Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин отказался оспаривать в суде решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил адвокат политика Илья Гатикоев в Замоскворецком суде Москвы, где должен был рассматриваться иск, передает «Интерфакс».

Адвокат сообщил, что утром в понедельник получил письмо Митрохина, в котором тот попросил заявить ходатайство об отзыве своего иска. Причиной такого решения, по словам Гатикоева, стало то, что Митрохин «не набирает необходимое количество голосов муниципальных депутатов, которые позволят ему зарегистрироваться на выборах». Представители «Яблока» не стали возражать против ходатайства.

«Неделя понадобилась Сергею Сергеевичу [Митрохину] для того, чтобы признать, что суд с собственной партией – это нанесение ей политического ущерба», – прокомментировал «Ведомостям» решение Митрохина зампред «Яблока» Николай Рыбаков.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение федерального бюро «Яблока» об отмене выдвижения Митрохина партийным кандидатом на мэрских выборах. В партии заявляли, что рассматривают принятые обеспечительные меры как вмешательство государства во внутреннюю жизнь «Яблока» и намереваются обжаловать решение суда.

В понедельник на заседании федерального бюро «Яблока» будет рассмотрен вопрос о приостановке полномочий руководства московского отделения партии, сообщал «Интерфакс».

Большинство делегатов состоявшейся 22 июня конференции московского отделения «Яблока» проголосовали за выдвижение Митрохина в мэры Москвы. Однако пресс-служба партии сообщила, что Митрохин нарушил устав и его выдвижение не было согласовано ни федеральным бюро, ни его исполкомом. Политик в свою очередь обвинил федеральное руководство в дискредитации партии и подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры от партии. «Я защищаю не только себя, но и спасаю честь нашей партии от того позора, который устроили в виде бесконечной мыльной оперы под названием «Не выдвинуть Митрохина», – заявлял он.

Митрохин подчеркивал, что не собирается выходить из партии: «Это моя партия, и я никому ее не отдам. Я наблюдаю, что наша партия превращается в олигархическую, я пытался с этим бороться, когда был председателем партии, за что меня сняли. Мы не для того эту партию создавали с [Григорием] Явлинским, чтобы она превращалась в противоположность тому, за что мы боремся». Митрохин заявлял, что федеральное «Яблоко» «навязывало свой диктат», изначально выдвинув кандидатом «человека, занявшего четвертое место на праймериз». На кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой, уступившей на праймериз снявшемуся в пользу Митрохина Якову Якубовичу, настаивала председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Основатель партии Григорий Явлинский поддерживал кандидатуру Митрохина.

Рыбаков в свою очередь расценивал «вынесение внутрипартийного политического спора» на решение суда как нанесение партии политического ущерба. «Это еще раз подтверждает правоту исполкома бюро, который не согласовал кандидатуру Митрохина для выдвижения в мэры Москвы», – заявлял зампред «Яблока».

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