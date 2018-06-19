Кандидаты в мэры Москвы от оппозиции не хотят обсуждать сбор подписей

По словам председателя Совета муниципальных депутатов Владимира Дудочкина, они пригласили 18 кандидатов в мэры Москвы, которые уже подали документы в Мосгоризбирком Максим Стулов / Ведомости

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков не примет участия во встрече с муниципальными депутатами, которую в среду вечером проведет Совет муниципальных образований Москвы на площадке Мосгордумы. Об этом Гудков сообщил «Ведомостям». По его словам, в этот вечер у него запланирован эфир на радиостанции «Эхо Москвы», поэтому он предложил встретиться с представителями Совета муниципальных образований Москвы в другое время.

«Им нужно будет провести формальную встречу, на которой, видимо, решат, что кандидаты от парламентских партий хорошие и им надо помочь со сбором подписей, а остальные нет. Если будет принято политическое решение дать подписи оппозиционерам, то их дадут, а эта встреча вряд ли что-то изменит», – говорит Гудков.

Глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин пока не решил, пойдет ли он на встречу: «Мне непонятен формат мероприятия, получается, я должен буду рассказывать депутатам «Единой России», что моя программа направлена против «Единой России». Нужно, чтобы мне дали подписи не из-за таких мероприятий, а из уважения перед москвичами, которые хотят за меня проголосовать». Он также считает, что согласие муниципальных депутатов дать подписи за оппозиционеров зависит от политического решения, а его нет: «Депутаты из «Единой России» прямо говорят нам, что им запрещено давать подписи за двух кандидатов – Яшина и Гудкова».

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев сказал, что их не приглашали на встречу, предположив, что это произошло, поскольку партия еще не выдвинула кандидата. Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин подтвердил, что его не звали на встречу с муниципальными депутатами.

Для регистрации все кандидаты должны преодолеть муниципальный фильтр, получив подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районах. Такие ресурсы есть только у «Единой России», т. е. список кандидатов зависит от того, кому единороссы дадут необходимые подписи. Ранее собеседники «Ведомостей», близкие к мэрии Москвы, говорили, что сценарий мэрской кампании не предполагает допуска к выборам мэра ни Гудкова, ни Яшина.

По словам председателя Совета муниципальных депутатов Владимира Дудочкина, они пригласили 18 кандидатов в мэры Москвы, которые уже подали документы в Мосгоризбирком. На встрече с муниципальными депутатами от разных партий кандидаты смогут представить свои программы и попытаться убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра, говорит Дудочкин: «Может быть, уже кто-то завтра же готов будет отдать свои подписи».

Такая встреча нужна для соблюдения приличий, считает политолог Константин Калачев: «Единороссы ведь поставят в итоге подписи в поддержку кого-то из системных или даже несистемных кандидатов. В рамках общей драматургии и сценария надо искать аргументы, почему одному отказали, а за другого подписались. Внешне все демократично, внешне ответственность на самих муниципальных депутатах. Соблюдение приличий считается необходимым – уже хорошо, как бы ни принимались решения». По его мнению, оппозиционерам не нужно уклоняться от встречи, даже если подписей им не дадут: «Надо уметь вести диалог и с оппонентами, хотя бы для информационных поводов».