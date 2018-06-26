Митрохин подал в суд на «Яблоко» после снятия с выборов мэра Москвы



Сергей Митрохин Евгений Разумный / Ведомости

Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин подал иск к своей партии, оспорив принятое накануне решение федерального бюро об отмене его выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сам Митрохин сообщил в своем Facebook.

Из сообщения следует, что иск в Замоскворецкий суд Москвы подал член «Яблока» - адвокат Илья Гатикоев в связи с тем, что решения бюро «приняты с грубейшими нарушениями устава партии "Яблоко". Карточка дела размещена на сайте суда, оно зарегистрировано и принято к рассмотрению во вторник 26 июня.

Митрохин подтвердил «Ведомостям», что подал иск к «Яблоку», требуя аннулировать решение федерального бюро партии о своем снятии с выборов.

«Я считаю решение бюро неправовым и незаконным, оно принято с грубейшими нарушениями устава», - заявил Митрохин. По его словам, заседание контрольно-ревизионной комиссии, где рассматривалась жалоба делегатов московской конференции, которые не были зарегистрированы на конференцию, прошло с нарушением устава партии: «В уставе прямо написано, что все стороны должны приглашать на заседание. Кроме того, в уставе прописано, что нельзя расширять состав делегатов - это то же самое, если после перерыва футбольного матча в одной из команд на поле вдруг выходят 15 игроков».

По его мнению, федеральное руководство дискредитировало партию: «Я защищаю не только себя, но и спасаю честь нашей партии от того позора, который устроили в виде бесконечной мыльной оперы под названием «Не выдвинуть Митрохина».

Из «Яблока» Митрохин выходить не собирается: «Это моя партия, и я никому ее не отдам. Я наблюдаю, что наша партия превращается в олигархическую, я пытался с этим бороться, когда был председателем партии, за что меня сняли. Мы не для того эту партию создавали с Явлинским, чтобы она превращалась в противоположность тому, за что мы боремся. Нам говорят про обновление партии, но вместо этого происходит обнуление партии».

«Считаю, что вынесение внутрипартийного политического спора на решение суда - это нанесение партии политического ущерба. Это еще раз подтверждает правоту исполкома бюро, который не согласовал кандидатуру Митрохина для выдвижения в мэры Москвы», - заявил зампред «Яблока» Николай Рыбаков.

В Facebook Митрохин напомнил, что федеральное «Яблоко» «навязывало свой диктат», изначально выдвинув кандидатом «человека, занявшего четвертое место на праймериз". На кандидатуре главы Гагаринского муниципального округа Елены Русаковой, уступившей на праймериз снявшемуся в пользу Митрохина Якову Якубовичу, настаивала председатель «Яблока» Эмилия Слабунова. Основатель партии Григорий Явлинский поддерживал кандидатуру Митрохина.

«Я чувствую колоссальную ответственность перед теми однопартийцами и москвичами, которые меня поддержали. Я обещал им, что сделаю все для того, чтобы выдвинуться на этих выборах и попытаться вынести [мэра Москвы Сергея] Собянина из его кресла. Ответственность перед моими избирателями обязывает меня идти до конца», - резюмировал Митрохин.

Год назад на губернаторских выборах в Свердловской области федеральное руководство партии воевало с региональным отделением за право выдвинуть яркого оппозиционера Евгения Ройзмана, а в Москве разрешило «яблочным» кандидатам в муниципальные депутаты идти одной командой с кандидатами других партий, чем заслужило симпатии, напоминает политолог Александр Пожалов. «Теперь же на выборах в Москве руководство партии делает всё, чтобы у партии, которая совсем недавно была второй на муниципальных выборах, вообще не оказалось никакого кандидата. Увлечь сторонников демократических сил внутрипартийной борьбой, а не успехами на выборах невозможно, поэтому теперь от «Яблока» будут ещё долго шарахаться все потенциальные кандидаты, независимо от того, кто возглавит осенью московское отделение», - считает политолог.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.