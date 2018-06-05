Праймериз «Яблока» к выборам мэра Москвы провалились Максим Стулов / Ведомости

Глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выигравший праймериз партии «Яблоко» к выборам мэра Москвы, сразу же отказался в них участвовать. Об этом он объявил на пресс-конференции после подведения итогов второго тура, где Якубович с 58% голосов опередил лидера московского отделения Сергея Митрохина: «После победы на дебатах перед вторым туром я вел консультации о прохождении муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу». Он рекомендовал руководству партии и московскому отделению выдвинуть в мэры Митрохина, которому, по мнению Якубовича, преодолеть фильтр удастся.

Для регистрации кандидатам нужно собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 районах Москвы. Необходимого числа депутатов у «Яблока» нет, как и у любой другой оппозиционной силы: осенью 2017 г. при поддержке партии муниципальными депутатами стал 181 человек, но они представляют лишь 51 район.

Якубович сообщил «Ведомостям», что отказался от выборов после разговора с основателем «Яблока» Григорием Явлинским, который заявил, что не может гарантировать ему прохождение муниципального фильтра. «Явлинский сказал, что я должен озаботиться вопросом сбора подписей самостоятельно, а он не в состоянии помочь с получением подписей от неяблочников. Полагаю, что у Митрохина есть дополнительные возможности договориться с депутатами, которые прошли от других партий, поскольку они являются его соратниками в гражданских активностях. Меня эти активисты скорее всего не поддержат», – пояснил он. Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев подтвердил факт встречи Явлинского с Якубовичем, а зампред партии Николай Рыбаков заявил, что яблочники вернутся к обычной процедуре выдвижения.

Митрохин назвал самоотвод Якубовича приятной неожиданностью: «Это была игра моих оппонентов против меня, Якубовича использовали как пешку. Возможно, он к этому решению стал склоняться после того, как узнал, что меня поддерживает Явлинский». По мнению Митрохина, для мэрии он гораздо более жесткий оппонент, чем Якубович. Человек, близкий к «Яблоку», говорит, что чуть более месяца назад Явлинский встречался с мэром Сергеем Собяниным и они договорились, что «Яблоко» выдвинет Митрохина: «В партии были уверены, что он выиграет праймериз. Якубович вообще сначала не планировал в них участвовать, а когда выиграл, понял, что не хочет участвовать в выборах – у него нет ресурсов и известности». Яковлев сказал «Ведомостям», что не знает о встрече Явлинского с Собяниным. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова не ответила на вопросы «Ведомостей».

Другие оппозиционеры жестко раскритиковали «Яблоко». Соратник Алексея Навального Леонид Волков написал в фейсбуке, что Явлинский «унижается в администрации президента, чтобы сохранить свое положение в партии». Экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, по его словам, еще полгода назад было известно, что «Яблоко» выдвинет удобного для мэрии и руководства партии кандидата. А глава муниципалитета Красносельское Илья Яшин отмечает, что положительно относится к процедуре праймериз, но «такие кульбиты их дискредитируют: праймериз «Яблока» превратились в фарс».

История с «Яблоком» еще больше бьет по репутации института праймериз, который у демократов приводит лишь к усилению конфликтов, говорит политолог Александр Пожалов: «Стремление создать общедоступный институт привело к тому, что его взламывают изнутри». Символический капитал «Яблока» еще более обрушен, недоверие к нему усилилось, а это прежде всего выгодно оппонентам – Гудкову и Яшину, считает эксперт: «Властям все равно, кто пошел бы от «Яблока», легитимность выборов не будет измеряться участием в них «Яблока». По его мнению, участие Митрохина в выборах Явлинский может расценивать как завершение его городской политической карьеры, хотя понимает, что больше 5% тот не получит.

У «Яблока» внутренний кризис, который длится очень давно и является частью кризиса партийной системы как таковой, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Вряд ли у партии есть понятие репутации. Любая имитационная деятельность или внутрипартийная борьба не влияет на имидж, этот имидж давно уже сложился».