Парламентская оппозиция заработала на выборах президента

Центризбирком сэко­номил на выборах президента, а парламентские партии на них даже заработали Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) в понедельник утвердил отчет о расходах на президентские выборы – именно с этого момента избирательная кампания официально считается завершенной. В общей сложности в бюджете на эту кампанию было заложено 17,7 млрд руб., напомнил зампред комиссии Николай Булаев, из них потратили 14,3 млрд. Оставшиеся средства ЦИК вернет в бюджет: в основном (3,1 млрд руб.) это деньги, резервировавшиеся на случай второго тура голосования, еще 325 млн сэкономили сами избиркомы. «Мы считаем, это очень приличные деньги, которые удалось сэкономить», – признался Булаев. По его словам, какая-то часть этих средств может быть направлена на развитие избирательных систем, как это было после выборов в Госдуму 2016 г. (тогда сэкономленные деньги пошли на изготовление комплексов обработки избирательных бюллетеней), но эта задача непростая и потребует дополнительных согласований с Минфином.

Основная статья расходов – обеспечение деятельности участковых комиссий (14,1 млрд руб.). ЦИК потратил 84,9 млн руб., еще 361 млн составили централизованные расходы – для региональных избиркомов закупали марки, бланки заявлений о голосовании по месту нахождения, агитационные материалы. На информирование избирателей ЦИК потратил 695 млн руб., в том числе 419 млн – на наружную рекламу и 255,7 млн – на печатные материалы. Аудио- и видеоматериалы оказались самыми дешевыми – на них потратили 21,1 млн руб.

Восемь кандидатов в президенты привлекли в свои избирательные фонды 1,7 млрд руб. и потратили 1,6 млрд, следует из финансового отчета ЦИК по итогам выборов. Больше всех собрал президент Владимир Путин: в его фонд поступило 407,55 млн руб., 7,55 млн из которых пришлось возвращать из-за превышения допустимого лимита (400 млн руб.). Ненамного отстал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, собравший 399,44 млн руб. Основными спонсорами стали юридические лица, пожертвовавшие кандидатам в сумме 801,16 млн руб. На втором месте – партии, которые вложили в своих кандидатов 684,82 млн. Граждане пожертвовали 106,67 млн руб. Больше всего кандидаты потратили на выпуск и распространение агитпродукции (40%), на рекламу в теле- и радиоэфире ушло 34,4% собранных денег.

Если оценивать эффективность кампании кандидатов исходя из стоимости одного голоса, то самым эффективным оказался занявший предпоследнее место Максим Сурайкин («Коммунисты России»): каждый полученный голос обошелся ему всего в 3,5 руб., благодаря чему он обошел Путина с 7 руб. Дороже всего выборы обошлись лидеру Партии роста Борису Титову (356 руб. за голос) и основателю «Яблока» Григорию Явлинскому (305 руб.).

«Мы с самого начала понимали, что эффективность кампании зависит от того, как сформулировать идеологическую позицию, а не от того, сколько листовок напечатали, – объясняет Сурайкин. – Поскольку денег в отличие от буржуазных кандидатов у нас нет, мы делали ставку на идеологию». Руководитель региональной сети штабов Ксении Собчак Тимур Валеев говорит, что у них была дешевая кампания с точки зрения сбора подписей – 300 руб. за автограф. «Много было потрачено на наружную рекламу и телеагитацию, мало было печатной агитации, всего один выпуск газеты», – замечает Валеев. По его мнению, 127 руб. за голос для начинающего политика – это нормальная цена и если бы не накручивание явки, то результат Собчак был бы 3–4%.

Цель кампании Титова была в значительной мере просветительской: штаб поставил перед собой задачу максимально ознакомить наших граждан со «Стратегией роста», говорит член федерального политсовета Партии роста Сергей Демин. По его словам, проведенные после выборов исследования ВЦИОМа показали, что более 50% опрошенных слышали о «Стратегии роста», а 60% из них ее одобряют, хотя детально ознакомились только 3%.

Такой показатель, как стоимость одного голоса, нельзя считать релевантным для России, предупреждает политолог Аббас Галлямов: административный ресурс сильно искажает картину, он может как удешевить стоимость голоса, так и сделать его запредельно дорогим. В хорошо всем известных электоральных султанатах, например, власти вполне могут обеспечить 95% голосов при 90%-ной явке, практически ничего не потратив на агитацию. Но некоторым партиям эта кампания даже дала возможность заработать, отмечает эксперт: КПРФ и ЛДПР, кандидаты которых получили более 3% голосов, получат из бюджета по 152 руб. за голос. Заняв деньги на кампанию, они вполне могут их теперь вернуть, оставив прибыль себе, резюмирует Галлямов.