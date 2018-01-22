Президентские выборы – 2018 поставили рекорд по числу выдвиженцев

И в КГИ, и в «Голосе» фиксируют неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев, а также называют серьезной проблемой ограничение пассивного избирательного права Андрей Гордеев / Ведомости

Потенциальные кандидаты в президенты оказались чрезвычайно активны в 2018 г. благодаря снижению необходимого числа подписей для регистрации, следует из докладов Комитета гражданских инициатив (КГИ) и движения «Голос». Активность выдвиженцев превышает показатели многих предыдущих выборов – о выдвижении Центризбирком уведомили 70 человек. Но документы в ЦИК представили лишь 36 из них, а к следующему этапу были допущены только 19 (позже двое выбыли). То есть уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004, 2012 гг., подсчитали в КГИ. Эксперты отмечают активное участие женщин (этап выдвижения прошли пять), высокое число кандидатов, ранее не участвовавших в выборах, и большой возрастной разброс – от 35 лет до 71 года.

Вместе с тем выдвижение показало слабый уровень партийного представительства, что отражает низкий уровень партсистемы, считают в КГИ. Кандидатов выдвинули только две из четырех парламентских партий и четыре из 11, имеющих фракции в регионах или их административных центрах. Зато кандидатов выдвинули 16 других партий, 12 из которых ранее были малоактивны на выборах. Семь партий не связаны с выдвинутыми ими кандидатами и выступили «как поставщики услуг по выдвижению кандидатов».

Ключевой фактор, повлиявший на число выдвиженцев, – упрощение процедуры регистрации и снижение числа подписей с 2 млн до 300 000 для самовыдвиженцев и до 100 000 для кандидатов от непарламентских партий, говорит соавтор доклада КГИ Александр Кынев: «Кроме того, если предыдущие кампании проходили в условиях не только предрешенности, но и отсутствия символических развилок, когда все понимали логику развития страны, то сейчас результат выборов ясен, но совершенно непонятно, что будет потом. Это дополнительно политизирует общество и подталкивает самые разные силы к тому, чтобы заявить о себе и своих интересах».

И в КГИ, и в «Голосе» фиксируют неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев, а также называют серьезной проблемой ограничение пассивного избирательного права: норма о недопуске к выборам людей, осужденных к лишению свободы условно, «антидемократична» и снижает конкурентность выборов, считают эксперты. Сомнительным им кажется и запрет на участие в выборах для россиян, имеющих вид на жительство в иностранном государстве. При этом деятельность ЦИК не вызывала серьезных нареканий, комиссия не затягивала с принятием решений, подчеркивают эксперты. Даже в случае с Алексеем Навальным, снятым с гонки из-за судимости за тяжкое преступление, в КГИ признают, что это решение ЦИК соответствует закону, как бы к нему ни относиться.

«Голос» также отмечает включение избиркомов в кампанию по повышению явки и, в частности, участие их членов в поквартирных обходах. Эксперты напоминают, что бюджет развернутой рекламно-информационной кампании составил 770 млн руб., и задаются вопросом, насколько целесообразны такие расходы и почему такого внимания не уделялось выборам в Госдуму.

Высокая активность претендентов связана со снижением числа подписей, говорит политолог Александр Пожалов, но с выводом о слабой активности партий он не согласен: «В 2012 г. было всего семь партий, поэтому доля партийных кандидатов была выше. Сейчас же около 70 партий, большинство из которых ими являются только по названию и лишь держат лицензию на участие в выборах». Активность выдвиженцев как раз связана с большим числом малых партий, которые могут выставить своих кандидатов и на семь лет продлить защищенный период от ликвидации, полагает эксперт: «А для «Гражданской инициативы», «Яблока» или Партии роста это возможность получить госфинансирование, если кандидат набирает 3%». На всех крупных выборах последних лет на стадии выдвижения было много претендентов, напоминает Пожалов: «Впервые президентские выборы проходят отдельно от парламентской кампании. Осенью дефицит повестки, связанной с выборами, был заполнен выдвижением Ксении Собчак и начавшейся вслед за этим карнавализацией кампании за счет заявлений о выдвижении других псевдополитиков. Из-за предопределенности результата и отсутствия содержательного сценария кампании до выдвижения Путина это помогло власти заполнить пустоту ожидания выборов». Но в итоге в бюллетене окажется 6–7 человек, полагает эксперт.