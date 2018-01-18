Собчак собралась участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Собчак заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Ксения Собчак заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г., передает «РИА Новости». Телеведущая рассказала, что собирается использовать президентские выборы 2018 г. для привлечения внимания «к определенным проблемам».

«Хороший срок – три года. Думаю, что это будет как раз момент выборов в Государственную думу... У нас такая страна, для того чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских», – сказала Собчак, отметив, что такова ее стратегия.

Собчак заявила, что у нее «огромные планы в политике». По ее словам, во время текущей кампании она собирается донести свою позицию до миллионов граждан, поскольку президентская кампания – «единственная легальная возможность в России получить доступ к федеральному эфиру». Собчак считает, что на данный момент россияне зачастую не осознают, что «живут в неправильной системе», так как не имеют доступа к информации, после которой они захотели бы перемен.

«Моя цель – думские выборы. Цель – создание партии и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», – заявила Собчак, отметив, что в России необходимо провести ревизию существующих проблем.

5 декабря Собчак в эфире телеканала «Дождь» заявила, что после президентских выборов собирается создать правую партию. По ее словам, ее роль – это роль человека, который, показав результат строчкой «против всех», после может создать большое движение, «партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах».

18 октября телеведущая заявила о намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 г. В конце декабря Собчак выдвинули кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». 10 января Собчак пожаловалась в прокуратуру на угрозы ее предвыборным штабам в регионах. В частности, руководителям штабов рассылают письма с предупреждениями о том, что они занимаются экстремистской деятельностью. Собчак также пожаловалась на избиения сборщиков подписей.

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