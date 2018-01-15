Антирейтинг Собчак вырос почти до 90%

Путин стал единственным политиком, у которого снизился антирейтинг

В январе никогда бы не стали голосовать за Собчак на выборах 89,8% россиян Евгений Разумный / Ведомости

Антирейтинг телеведущей Ксении Собчак вырос на 10 процентных пунктов (п. п.) за два месяца ведения кампании, сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В октябре за Собчак никогда бы не стали голосовать на выборах 79,3% россиян, в январе – 89,8%. «Таковы результаты кампании за два месяца», – добавил Федоров.

По его словам, антирейтинг Собчак в 2 раза обгоняет антирейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 44,6%. За основателя «Яблока» Григория Явлинского не будут голосовать 44,8%, его антирейтинг с октября вырос на 14 п. п. Антирейтинг лидера Партии роста Бориса Титова за три месяца вырос с 14,8 до 28,9%. За выдвиженца КПРФ Павла Грудинина не стали бы голосовать 28,2% опрошенных.

Единственный политик, у которого снизился антирейтинг, – Владимир Путин, выяснил ВЦИОМ. С мая 2017 г. он снизился с 6,8 до 3,9%. Опрос проводился 10–11 января, объем выборки – 2000 человек, погрешность не превышает 2,2%.

За Владимира Путина готовы проголосовать 74% от всех опрошенных россиян, следует из данных ВЦИОМа. За Павла Грудинина проголосовали бы 7,2% респондентов, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1,0%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%.

Согласно данным ВЦИОМа, декларируемая явка на выборах составляет 67%, еще 11% говорили, что, скорее всего, примут участие в выборах. Опрос проводился 8–10 января, выборка – 3000 человек, погрешность не превышает 1,8%.

По данным «Левада-центра» за декабрь, явка на президентских выборах будет самой низкой за всю их историю: о желании прийти на избирательные участки заявили 58% россиян. Декларируемая явка складывалась из ответов «совершенно точно буду голосовать» (28%) и «скорее всего, буду голосовать» (30%), еще 20% не знают, будут ли голосовать, а 19% с той или иной степенью уверенности говорят, что не пойдут на выборы. Самой высокой явка на президентских выборах в России была в 1991 г. (76,66%), самой низкой – в 2004 г. (64,38%), на выборах в 2012 г. она составила 65,34%.

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