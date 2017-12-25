Политика
Галерея
Демократия

Ксения Собчак привезла документы в ЦИК

Телеведущая выдвинута кандидатом в президенты партией «Гражданская инициатива»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото