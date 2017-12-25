Ксения Собчак привезла документы в ЦИК
Телеведущая выдвинута кандидатом в президенты партией «Гражданская инициатива»
Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты России, принесла в Центризбирком документы для подтверждения выдвижения, сообщил «Интерфакс»
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Решение о выдвижении Собчак было принято на съезде партии в субботу. Политсовет «Гражданской инициативы» единогласно поддержал ее кандидатуру
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Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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Член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский
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Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах
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Согласно опросам «Левада-центра», электоральный рейтинг Собчак – 1%, согласно данным ВЦИОМа – 0,3%
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