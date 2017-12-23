Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак в президенты

Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы» Максим Стулов / Ведомости

Съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу выдвинул телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты. Ранее политсовет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал выдвижение Собчак. Нечаев сообщил, что Собчак стала членом партии «Гражданская инициатива», она вошла в политический совет партии. За выдвижение Собчак проголосовали 96 человек, семеро – против, трое – воздержались.

Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы». «Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала она. Она призналась, что несколько месяцев думала перед окончательным принятием решения об участии в выборах президента: «Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны».

По ее словам, Россия должна быть парламентской республикой: «Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между регионами». Собчак заявила, что пойдет на выборы с программой «123 трудных шага», добавив, что разделяет и поддерживает программу «Гражданской инициативы». По ее словам, программа строится на правах и свободах граждан: «В этой программе 123 пункта, каждый из которых посвящен человеку и его свободам и правам. Когда мы предлагаем к обсуждению вопросы экономического развития, бюджетного регулирования, экологической безопасности, борьбы с ВИЧ или военной реформы, мы думаем прежде всего о людях, ради свобод и прав которых это все делается».

В программе Собчак несколько глав, которые посвящены внутренней и внешней политике, развитию экономики и социальной политике. Она предлагает отменить все законы, которые ограничивают права людей «в зависимости от их политических или религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места проживания». Там же говорится о переходе к парламентской демократии, для чего необходимо изменить Конституцию. В будущем Собчак предлагает «реформу» Конституции. Она предлагает отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, вернуть графу «против всех» на выборах всех уровней, упростить регистрацию общественных организаций. В программе говорится о том, что надо захоронить Владимира Ленина и законодательно запретить оправдание Иосифа Сталина и репрессий 20–50-х гг. XX века. Она считает необходимой реформу силовых структур, переход к контрактной армии и ратификацию Международной конвенции по борьбе с коррупцией.

Собчак считает, что должны быть разработаны «единые гарантии безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в стране, и членов их семей». Кроме того она выступила против люстрации по признакам принадлежности к какой-либо силе и заявила о необходимости персональной ответственности за преступления, которая будет установлена судом.

«Для повышения эффективности российской экономики крупные государственные корпорации и госмонополии должны быть поэтапно приватизированы с жесткими антимонопольными ограничениями», – говорится в программе. Собчак обещает поднять пенсию до уровня не менее 40% от средней заработной платы. Она предлагает «радикальные изменения» в регулировании большинства отраслей производства и услуг, в частности упрощение «вплоть до отмены» правил техники безопасности, пожарных инструкций и требований санэпиднадзоров.

В программе говорится о сокращении числа вузов с госаккредитацией за счет усиления требований к их работе «с целью повышения качества высшего образования», интеграции российских вузов с западными университетами. Собчак высказалась за однополые браки: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания». В программе говорится также об изменении законодательства, направленного на борьбу с домашним насилием. «Необходимо на практике установить и защитить равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране», – написано в программе.

Последний пункт программы касается Крыма. «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня – русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом России», – говорится в программе. Необходимо провести референдум в Крыму, согласованный Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать год дискуссии и агитации.

Выдвигаясь от «Гражданской инициативы», Собчак придется собрать 100 000 подписей для регистрации. Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах. Многие активисты «Открытой России» Михаила Ходорковского помогают Собчак в регионах.

Согласно опросам «Левада-Центра» электоральный рейтинг Собчак 1%, согласно данным ВЦИОМ – 0,3%. По данным ФОМ (опрос проводился 10 декабря 2017 г. среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 53 субъектах, статпогрешность не превышает 3,6%), лишь 6% россиян положительно оценили то, что Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру, 70% относятся к этому негативно. В начале сентября «Ведомости» написали о том, что в администрации президента задумались над тем, чтобы соперником Владимира Путина на президентских выборах стала женщина. Один из собеседников, близких к администрации президента, предполагал, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак. Тогда Собчак категорически опровергла свое возможное участие в выборах. Однако уже в середине октября Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах в письме, опубликованном на сайте газеты «Ведомости». В своем письме Собчак говорила, что ее выдвижение «может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества». Тактику бойкота выборов в случае недопуска на них «видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального» Собчак не считает «правильным способом демонстрации своего несогласия» и предлагает альтернативу — она готова выступить в роли отсутствующей в бюллетене графы «против всех» и получить голоса всех недовольных.

Собчак обещала снять свою кандидатуру с выборов, если в качестве кандидата будет зарегистрирован Алексей Навальный. Навальный говорил, что будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, Собчак может выдвигать свою кандидатуру на выборах. При этом он отказывался подробно комментировать ее выдвижение, объясняя это тем, что обсуждение и критика друг друга будет на руку Кремлю.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика