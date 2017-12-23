Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак в президенты

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Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
Максим Стулов / Ведомости
Съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу выдвинул телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты. Ранее политсовет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал выдвижение Собчак. Нечаев сообщил, что Собчак стала членом партии «Гражданская инициатива», она вошла в политический совет партии. За выдвижение Собчак проголосовали 96 человек, семеро – против, трое – воздержались.
Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы». «Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала она. Она призналась, что несколько месяцев думала перед окончательным принятием решения об участии в выборах президента: «Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны».
По ее словам, Россия должна быть парламентской республикой: «Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между регионами». Собчак заявила, что пойдет на выборы с программой «123 трудных шага», добавив, что разделяет и поддерживает программу «Гражданской инициативы». По ее словам, программа строится на правах и свободах граждан: «В этой программе 123 пункта, каждый из которых посвящен человеку и его свободам и правам. Когда мы предлагаем к обсуждению вопросы экономического развития, бюджетного регулирования, экологической безопасности, борьбы с ВИЧ или военной реформы, мы думаем прежде всего о людях, ради свобод и прав которых это все делается».
Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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Максим Стулов / Ведомости
«Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала она
3/13
Максим Стулов / Ведомости
Ранее политсовет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал выдвижение Собчак. Нечаев сообщил, что Собчак стала членом партии «Гражданская инициатива», она вошла в политический совет партии
4/13
Максим Стулов / Ведомости
По словам телеведущей, Россия должна быть парламентской республикой: «Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между регионами»
5/13
Максим Стулов / Ведомости
Собчак заявила, что пойдет на выборы с программой «123 трудных шага», добавив что разделяет и поддерживает программу «Гражданской инициативы»
6/13
Максим Стулов / Ведомости
По ее словам, программа строится на правах и свободах граждан: «В этой программе 123 пункта, каждый из которых посвящен человеку и его свободам и правам. Когда мы предлагаем к обсуждению вопросы экономического развития, бюджетного регулирования, экологической безопасности, борьбы с ВИЧ или военной реформы мы думаем прежде всего о людях, ради свобод и прав которых это все делается»
7/13
Максим Стулов / Ведомости
В программе Собчак несколько глав, которые посвящены внутренней и внешней политике, развитию экономики и социальной политике
8/13
Максим Стулов / Ведомости
Последний пункт программы касается Крыма. «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня – русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ», – говорится в программе. Необходимо провести референдум в Крыму, согласованный Россией, Украиной и международным сообществом
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Максим Стулов / Ведомости
Съезд партии «Гражданская инициатива»
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Максим Стулов / Ведомости
За выдвижение Собчак проголосовали 96 человек, семеро – против, трое – воздержались
11/13
Максим Стулов / Ведомости
Выдвигаясь от «Гражданской инициативы» Собчак придется собрать 100 000 подписей для регистрации
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Максим Стулов / Ведомости
Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах
В программе Собчак несколько глав, которые посвящены внутренней и внешней политике, развитию экономики и социальной политике. Она предлагает отменить все законы, которые ограничивают права людей «в зависимости от их политических или религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места проживания». Там же говорится о переходе к парламентской демократии, для чего необходимо изменить Конституцию. В будущем Собчак предлагает «реформу» Конституции. Она предлагает отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, вернуть графу «против всех» на выборах всех уровней, упростить регистрацию общественных организаций. В программе говорится о том, что надо захоронить Владимира Ленина и законодательно запретить оправдание Иосифа Сталина и репрессий 20–50-х гг. XX века. Она считает необходимой реформу силовых структур, переход к контрактной армии и ратификацию Международной конвенции по борьбе с коррупцией.
Собчак считает, что должны быть разработаны «единые гарантии безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в стране, и членов их семей». Кроме того она выступила против люстрации по признакам принадлежности к какой-либо силе и заявила о необходимости персональной ответственности за преступления, которая будет установлена судом.
«Для повышения эффективности российской экономики крупные государственные корпорации и госмонополии должны быть поэтапно приватизированы с жесткими антимонопольными ограничениями», – говорится в программе. Собчак обещает поднять пенсию до уровня не менее 40% от средней заработной платы. Она предлагает «радикальные изменения» в регулировании большинства отраслей производства и услуг, в частности упрощение «вплоть до отмены» правил техники безопасности, пожарных инструкций и требований санэпиднадзоров.
В программе говорится о сокращении числа вузов с госаккредитацией за счет усиления требований к их работе «с целью повышения качества высшего образования», интеграции российских вузов с западными университетами. Собчак высказалась за однополые браки: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания». В программе говорится также об изменении законодательства, направленного на борьбу с домашним насилием. «Необходимо на практике установить и защитить равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране», – написано в программе.
Последний пункт программы касается Крыма. «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня – русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом России», – говорится в программе. Необходимо провести референдум в Крыму, согласованный Россией, Украиной и международным сообществом. Референдуму должен предшествовать год дискуссии и агитации.
Выдвигаясь от «Гражданской инициативы», Собчак придется собрать 100 000 подписей для регистрации. Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах. Многие активисты «Открытой России» Михаила Ходорковского помогают Собчак в регионах.
Согласно опросам «Левада-Центра» электоральный рейтинг Собчак 1%, согласно данным ВЦИОМ – 0,3%. По данным ФОМ (опрос проводился 10 декабря 2017 г. среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 53 субъектах, статпогрешность не превышает 3,6%), лишь 6% россиян положительно оценили то, что Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру, 70% относятся к этому негативно. В начале сентября «Ведомости» написали о том, что в администрации президента задумались над тем, чтобы соперником Владимира Путина на президентских выборах стала женщина. Один из собеседников, близких к администрации президента, предполагал, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак. Тогда Собчак категорически опровергла свое возможное участие в выборах. Однако уже в середине октября Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах в письме, опубликованном на сайте газеты «Ведомости». В своем письме Собчак говорила, что ее выдвижение «может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества». Тактику бойкота выборов в случае недопуска на них «видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального» Собчак не считает «правильным способом демонстрации своего несогласия» и предлагает альтернативу — она готова выступить в роли отсутствующей в бюллетене графы «против всех» и получить голоса всех недовольных.
Собчак обещала снять свою кандидатуру с выборов, если в качестве кандидата будет зарегистрирован Алексей Навальный. Навальный говорил, что будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, Собчак может выдвигать свою кандидатуру на выборах. При этом он отказывался подробно комментировать ее выдвижение, объясняя это тем, что обсуждение и критика друг друга будет на руку Кремлю.
Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика
Интерпресс / ТАСС
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются, протестуя против статьи о его разводе, январь 1996 г.
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Светлана Соколова / ТАСС
В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Кадр из фильма
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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PhotoXPress
С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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Коробейников Дмитрий / PhotoXPress
На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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PhotoXPress
Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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Григорий Сысоев / ТАСС
В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Нилов Владимир / PhotoXPress
Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, Республика Панама
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Anna Shevelyova / AP
На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Артова Мария / PhotoXPress
Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения Премии Кандинского, декабрь 2009 г.
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PhotoXPress
На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью - сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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Денис Гришкин / Ведомости
В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
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Анна Салынская / ТАСС
В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
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Mikhail Metzel / AP
Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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Дмитрий Рогулин / ТАСС
В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
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Sergey Ponomarev / AP
В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
20/36
Валерий Левитин / РИА Новости
В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
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Alexander Zemlianichenko / AP
Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
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Валерий Левитин / РИА Новости
Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
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Вадим Тараканов / ТАСС
Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
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Maxim Shemetov / Reuters
11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
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Sergey Ponomarev / AP
В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
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Tatyana Makeyeva / Reuters
В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
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Игорь Руссак / РИА Новости
Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
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Евгений Разумный / Ведомости
13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
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Андрей Гордеев / Ведомости
Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
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Артем Коротаев / ТАСС
На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
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Евгений Разумный / Ведомости
1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
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Pavel Golovkin / AP
Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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Рамиль Ситдиков / РИА новости
18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России