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Ксения Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»

Телеведущая заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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