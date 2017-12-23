Ксения Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»
Телеведущая заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
23 декабря прошел съезд партии «Гражданская инициатива», на котором телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты
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Собчак, выступая на съезде, заявила, что идет в политику ради «правды и свободы»
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«Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода – вот две вещи, ради которых я иду в политику», – сказала она
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Ранее политсовет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев, единогласно поддержал выдвижение Собчак. Нечаев сообщил, что Собчак стала членом партии «Гражданская инициатива», она вошла в политический совет партии
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По словам телеведущей, Россия должна быть парламентской республикой: «Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между регионами»
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Собчак заявила, что пойдет на выборы с программой «123 трудных шага», добавив что разделяет и поддерживает программу «Гражданской инициативы»
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По ее словам, программа строится на правах и свободах граждан: «В этой программе 123 пункта, каждый из которых посвящен человеку и его свободам и правам. Когда мы предлагаем к обсуждению вопросы экономического развития, бюджетного регулирования, экологической безопасности, борьбы с ВИЧ или военной реформы мы думаем прежде всего о людях, ради свобод и прав которых это все делается»
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В программе Собчак несколько глав, которые посвящены внутренней и внешней политике, развитию экономики и социальной политике
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Последний пункт программы касается Крыма. «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня – русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ», – говорится в программе. Необходимо провести референдум в Крыму, согласованный Россией, Украиной и международным сообществом
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Съезд партии «Гражданская инициатива»
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За выдвижение Собчак проголосовали 96 человек, семеро – против, трое – воздержались
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Выдвигаясь от «Гражданской инициативы» Собчак придется собрать 100 000 подписей для регистрации
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Организацией региональных штабов и сбором подписей в штабе Собчак занимается руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев. Штабы планируется открыть в 50 регионах
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