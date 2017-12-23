Ксения Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»

Максим Стулов / Ведомости

По ее словам, программа строится на правах и свободах граждан: «В этой программе 123 пункта, каждый из которых посвящен человеку и его свободам и правам. Когда мы предлагаем к обсуждению вопросы экономического развития, бюджетного регулирования, экологической безопасности, борьбы с ВИЧ или военной реформы мы думаем прежде всего о людях, ради свобод и прав которых это все делается»

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