Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента Марина Лысцева / ТАСС

Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в 2018 г. Об этом говорится в ее письме, которое телеведущая направила в редакцию «Ведомостей». Ранее «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщали, что в выборах в следующем году может принять участие женщина. Источник, близкий к администрации президента, называл Собчак «идеальным кандидатом».

По словам Собчак, она не получила возможности должным образом прокомментировать публикацию, где называлась ее фамилия. «Теперь моя позиция по этому вопросу сформирована, и я бы хотела изложить ее письмом на сайте «Ведомостей». Мне кажется, это будет последовательно для издания, и честь для меня – обратиться к лучшей аудитории страны», – написала Собчак.

«Ведомости» публикуют полную версию письма Ксении Собчак (в авторской редакции).

Решение принято

Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом. И не потому, что так устроены женщины – все на себя примеряют, а потому, что так устроена я – все возможности я воспринимаю как вызов. За пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне.

Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. В ближайшее время мне, очевидно, придется много раз объяснять свою позицию, так что я хочу сразу представить мои основные аргументы.

Что делать?

Вероятно, эти выборы в целом – не лучший выбор, в них конкуренцию основному кандидату составляют те, кто уже давно мозолит избирателям глаза, не в силах или не желая ничего изменить, и в них, видимо, не смогут принять участие те, кто изменений хотят и, возможно, могут достичь. Не такие выборы видятся нам в наших чаяниях о будущем. Но только мы сами можем это исправить. Каждый из нас может и должен заявить о своей позиции, о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимися образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество - от сельской школы до Кремля, с повсеместным засильем силовиков, с войной, с международной изоляцией.

Для этого разговора мы должны использовать все возможности – общение дома и на работе, дискуссии в социальных сетях, митинги и выборы всех уровней. Общественные изменения не произойдут без осознания большинством их необходимости. И да, повторяю, мы должны использовать и эти выборы как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков нашей оппозиции. Мы не должны игнорировать выборы как институт, как главный инструмент общественного представительства – основу настоящей демократии, даже несмотря на то, что, по сути, за последние десятилетия он ни разу не был применен так, как должен, ведь по-настоящему свободные выборы - это не только честное голосование, это свободный и равный доступ к участию и агитации, это точный подсчет и принятые обществом результаты. Мартовские выборы тоже не станут такими. Уже не стали. Но должны ли мы игнорировать их, бойкотировать их? Нет. Мы должны готовиться в них участвовать и менять их своим участием, собирать подписи, требовать регистрации, голосовать. Именно так уже действуют самые яркие и последовательные представители оппозиции. Для того чтобы выиграть марафон, нужно и тренироваться, и участвовать, и требовать честного судейства.

Только что прошли выборы муниципальных депутатов в Москве. В некоторых районах оппозиция заметно потеснила партию власти, в некоторых – полностью победила. Вероятно, если бы явка была более высокой, результаты оппозиции были бы еще выше. Все важнейшие оппозиционные силы призывали москвичей прийти на выборы, несмотря на полную информационную блокаду со стороны властей. Ждали ли эти силы, точнее, ждали ли мы, москвичи, что эти выборы будут честными? Нет! Но мы надеялись сделать их такими. Лучшие из нас – своим участием. Остальные – своим приходом.

Вы скажете, что президентские выборы устроены иначе? Что при предрешенном результате власть заинтересована в повышении явки, в создании видимости легитимности? А я спрошу вас – какая разница, в чем заинтересована власть? Важно, чего хотим мы. Именно в отличие от власти мы должны быть последовательны в своих убеждениях и действиях: выборы – важнейший институт демократии, и мы должны использовать любой политический и общественный повод для обсуждения положения, в котором находится общество, и демонстрации своего несогласия.

Является ли бойкот выборов, неучастие в них в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального правильным способом демонстрации своего несогласия? На мой взгляд – нет. Неучастие в выборах, молчание недовольных при таком бойкоте смешивается с равнодушным молчание ленивых, оно не позволяет нам самим и всему обществу увидеть реальное количество несогласных, желающих обновления и перемен. Отказавшись от легального и безопасного, но такого значимого проявления своей воли, как участие пусть и в подконтрольных, несовершенных, даже нечестных выборах, мы не оставляем себе никакого выхода, кроме уличного противостояния, которое, очевидно, подходит не всем и которое, разумеется, должно быть крайней и исключительной мерой политической борьбы. Новейшая история знает немало случаев, когда якобы подконтрольные авторитарной власти выборы и плебисциты превращались в поводы и инструменты подлинных демократических преобразований. Это всегда происходило, когда оппозиция участвовала в выборах, и никогда – при ее молчаливом неучастии.

В еще более драматические октябрьские дни 93-го года в России появился легальный способ «активного бойкота» выборов, к какому и призывает часть нашей оппозиции – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России.

Это легальный и совершенно мирный инструмент выражения гражданского недовольства процедурой выборов, составом участников, несменяемостью власти. Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене – это и есть графа «Против всех». Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!»

Как делать?

Выборы - это не только голосование. Это агитация. Это узаконенное право доступа к политическим медиа, в остальное время тотально узурпированное властью и приближенными к ней подхалимами. Предвыборная агитация – не единственный, но очень важный способ рассказать людям, не подписавшимся на телеканал «Дождь», не пользующимся YouTube, про коррупцию и неэффективность сегодняшнего управления. Если такой способ может быть нам доступен - мы должны использовать его.

Я иду на выборы не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, я готова озвучивать претензии к существующей системе, которых много во всех частях политического спектра, я готова транслировать послания и левых, и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия. Сегодня невозможно в рамках выборов нормально обсуждать решения всех наших проблем, потому что не все политические силы в равных условиях, но это значит, что мы должны активнее и громче говорить о самих проблемах. Сегодня необходимо на время забыть о наших различиях и снова вспомнить об общности наших взглядов и рассказать остальным, что политическая конкуренция – это нормально. Что выбирать губернаторами людей, которых вы не знаете, – не обязательно. Что власть должна служить вам, а не обогащаться за ваш счет. Выборы – это инструмент политического просвещения. И оно обязательно принесет плоды. Может быть, не в этом марте. Но гораздо быстрее, чем думают наши оппоненты.

Я приглашаю все политические силы, готовые использовать мое выдвижение как трибуну, предъявлять свои претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках моей кампании, потому что это не кампания за Собчак, это кампания против того, как устроена наша политическая и общественная жизнь сегодня. Кампания Собчак - это не просто агитация «Против всех», это, надеюсь, большая работа, разъясняющая, почему мы «против всех этих».

Почему я?

В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата «Против всех».

Я – вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле.

Никто из кандидатов так называемой системной оппозиции не попадал под репрессивную машину власти. Никто из них не был задержан, у него не проводили обыски, ничего не изымали, не конфисковывали. Все они живут на том или ином виде государственного финансирования и спонсорской помощи, совершенно безопасной для дарителей и получателей. Они идут на выборы – потому что не умеют делать ничего другого, в том числе не умеют зарабатывать ничем другим. Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным (и возможным) в этот политический момент.

Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход – это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне – поверят. Я могу разговаривать со всеми - и потому, что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому, что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми.

Почти 500 тяжелых профессий в России официально закрыты для женщин. Но и среди всех остальных – зарплата женщины почти на 30% меньше мужской. Среди важнейших компаний стран женщины возглавляют только около 5%. Эта проблема существует везде, но Россия в ее решении даже не приближается к развитым странам, несмотря на публичные декларации равенства полов. Я – женщина. Во мне нет этого страшного мужского эго, которое всегда мешает политикам договориться, которое считает силовое решение любой проблемы самым правильным, а ведь это почти всегда не так. При любом исходе половина населения страны заслуживает того, чтобы в этих якобы мужских играх впервые за 14 лет зазвучал бы женский голос.

Я знаменита и даже популярна, пусть и не как политик, но если выборы предоставляют трибуну, то необходимо, чтобы человека за ней слышали. Важно, чтобы человек, который за нее попал, не боялся бы говорить и умел бы это делать.

Я обеспечена, но все мои доходы – результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию – и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты, – и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим. Мне кажется, что нам важно понять, что мы все в одной лодке - и молодые и старые, и знаменитые и безвестные, и богатые и больные. И это не мы ее «раскачиваем», нашу лодку перекосило от политического дисбаланса, от ошибок начальства, от их безграмотности и воровства, но вместе мы cможем это исправить.

Возможно, я излишне романтична – но политиков-циников нам хватает, в то же время я, Ксения Собчак, достаточно разумна, чтобы понять: власти захотят использовать мое выдвижение как легитимацию этих выборов, и не через повышение явки, которое властям, на мой взгляд, не нужно, наоборот, каждый не пришедший на выборы только облегчает фальсификации и делает долю консервативного, непросвещенного и обманутого большинства еще выше, допустив меня к выборам, власть захочет показать якобы существующую «полную представленность политического спектра». Как будто с моим присутствием в избирательном бюллетене решается проблема недопуска других кандидатов. Но я – кандидат «Против всех», я отказываюсь играть чужую роль, занимать чужое место. Поэтому я с самого начала говорю, что я буду делать на этих выборах: я буду рассказывать, как плохи дела в стране, я буду говорить, что систему нужно менять, я буду требовать и уже требую освобождения Алексея Навального и регистрации его кандидатом на президентских выборах, освобождения всех политических заключенных. (Тут важно подчеркнуть, что это касается и представителей «системной» оппозиции: лично я против даже очень маловероятной победы Григория Явлинского на президентских выборах, но я считаю, что его недопуск в качестве кандидата на прошлых президентских выборах - позор.) Если другие представители либеральной оппозиции, в том числе – и в первую очередь – Алексей Навальный, будут зарегистрированы для участия в выборах, я готова координировать с ними свои усилия, вплоть до снятия своей кандидатуры. Если на этих условиях граждане России поддержат мое самовыдвижение и меня зарегистрируют кандидатом – то я продолжу последовательно отстаивать такую позицию. И, на мой взгляд, это полезно для политического климата в стране. Если после таких заявлений меня не зарегистрируют – это тоже полезно. Это вносит еще большую ясность, еще больше обнажает лицемерие системы.

Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах на описанных выше позициях выгодно избирателям, полезно для российской политической системы.

Не только против

Несмотря на то что свою роль на этих выборах я вижу как глашатая претензий, как кандидата «Против всех», а это значит, что мои собственные воззрения не так принципиальны для кампании, ведь для меня действительно важнее добиваться свободного представительства всех взглядов и платформ в будущей российской власти, я все равно считаю, что основные свои принципы и убеждения мне необходимо публично сформулировать, c ними не нужно быть согласными, но мне кажется, стоит их знать, принимая решение о поддержке или неподдержке моего участия в этой избирательной кампании. Вот эти принципы.

Россия - европейская страна. Ее равноправные партнеры и союзники - европейские державы, демократические и процветающие страны. Общеевропейские ценности - приоритет не только внешней, но и внутренней политики страны.

Россия - демократическая страна. Все законы, запрещающие или усложняющие гражданам проявление политической воли и инициативы, должны быть пересмотрены. Все политические и ненасильственные действия гражданина, связанные с реализацией им конституционных прав на свободу слова, собраний и иные, должны быть разрешены. Статья 282 Уголовного кодекса должна быть отменена. Высшей формой народного волеизъявления является референдум, существующие ограничения на формы и сроки проведения региональных и федеральных референдумов должны быть отменены.

Россия – демократическое федеративное государство. В нем должны быть на деле обеспечены разделения властей по ветвям и территориям. Должны быть законодательно ограничены полномочия ветвей власти, законодательно и на практике защищены права общественного и политического представительства меньшинств. Распределение средств между регионами и федеральным центром должно быть изменено в пользу регионов. Необходимо вернуть конкурентные выборы на все уровни региональной и федеральной власти, президент не должен иметь право назначать губернаторов и отправлять их в отставку. Должны быть законодательно и на практике ограничены права силовых структур. Их финансирование должно быть прозрачным и подотчетным парламенту и Счетной палате в полной мере.

Россия – страна свободной экономики с сильным социальным сектором. Все крупные госкорпорации должны быть приватизированы с антимонопольными ограничениями. Государство не должно контролировать никакие отрасли экономики, доля государства в предприятиях и отраслях должна быть ограничена блокирующими пакетами. Частная собственность должна быть защищена законом, пересмотр любого владения и национализация возможны только на возмездной основе на основании независимых рыночных оценок.

Реформа налогового и регуляторного законодательства и практик должна стимулировать развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, технологическое и инновационное развитие предприятий, образование. Должен быть значительно уменьшен перечень лицензируемых отраслей экономики.

Государство должно перестать владеть инструментами пропаганды. Владение государством средствами массовой информации должно быть законодательно ограничено как по отраслевому, так и по региональному признаку. Частное владение средствами массовой информации должно подлежать строгим антимонопольным ограничениям. Иные ограничения на владение и работу средств массовой информации должны быть сняты. Операторы связи должны быть освобождены от контролирующих функций и административно-финансовых обременений, связанных с контролем за свободой слова и частной жизнью граждан. Законы, известные как «пакет Яровой», должны быть отменены.

Должна быть проведена судебная реформа, по-настоящему обеспечивающая независимость судебной системы. Регионы должны иметь право на собственные законодательные практики, не вступающие в прямое противоречие с федеральной Конституцией. Превосходство подписанных Россией международных договоров, примат основных положений международного права в области защиты прав личности и прав собственности должны быть восстановлены.

Должна быть проведена реформа системы образования, предусматривающая сильную государственную поддержку перспективных отраслей и свободу для частных и коммерческих образовательных институций.

На практике должна быть устранена цензура и возможность государства финансовыми и административными инструментами управлять культурными и общественными институциями. Государственная поддержка культуры и некоммерческих организаций должна осуществляться через профессиональные общественные советы, на основе строгих правил и постоянной персональной ротации их составов.

Россия – светское государство. Религиозные институции и деятели не могут финансироваться из государственного бюджета, из бюджета государственных и связанных с государственным заказом предприятий. Законы, выделяющие представителей той или иной конфессии в специальную социальную группу, должны быть отменены.

Россия – демократическая страна. Все законы, ограничивающие права людей по полу, сексуальной ориентации, должны быть отменены. Все ограничения, накладываемые на граждан России по месту их рождения, наличию иных гражданств, судимости в прошлом и так далее, за исключением случаев национальной безопасности, должны быть отменены. Усыновление граждан России иностранными гражданами должно быть разрешено во всех тех случаях, когда на опеку над ребенком не претендуют граждане Российской Федерации.

Что дальше?

Ближайшее время я посвящу формированию моего штаба и приглашаю, более того - прошу, все демократические силы делегировать в него если не представителей, то наблюдателей. Я открыта для консультаций со всеми политическими силами.

В самое ближайшее время будут формироваться фандрайзинговые, волонтерские команды, откроется сайт кампании. Мы обещаем, что работа будет полностью прозрачной для граждан и наблюдателей, открытой для всех средств массовой информации, российских и зарубежных.

Наиболее важно сейчас - собрать подписи для выдвижения. Самая сложная задача - преодолеть этот искусственный барьер, построенный на несовершенстве регистрационных данных граждан, ангажированности региональных и федеральных властей, предвзятости избиркомов.

Я начинаю эту работу в условиях нехватки времени и ресурсов, хорошо представляя себя всю тяжесть предстоящего процесса. Тем страннее мне кажется, что основные «системные» кандидаты его еще не начали, очевидно рассчитывая на административный ресурс и фальсификации.

Говорят, что политика - искусство возможного, в нашем вывернутом на изнанку мире нам придется проверить, возможно ли заниматься политикой или все пути для этого искусственно и искусно перекрыты. Эта проверка важна не только и не столько для меня, она важна и для других кандидатов, но более того - для всех граждан России. И для ее будущих граждан.

Я прошу вас о помощи. Я надеюсь и рассчитываю на нее.

Ваша Ксения Собчак – «Против всех».

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика