Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

Maxim Shemetov / Reuters

11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)



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