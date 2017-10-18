Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика
Яркие фото телеведущей, оппозиционера и кандидата в президенты
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются по поводу протеста против опубликованной газетной статьи, январь 1996 г.
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В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, республика Панама
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На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения «Премии Кандинского», декабрь 2009 г.
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На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
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В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
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Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
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В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
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В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
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Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
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Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
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Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
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11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
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В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
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В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
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Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
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Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
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Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
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13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
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Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
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На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
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1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
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Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России
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