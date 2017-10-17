Суд продлил домашний арест Серебренникову

Cуд рассматривал ходатайства следствия о продлении на три месяца меры пресечения всем четверым фигурантам дела «Седьмой студии» Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову продлен до 19 января 2018 г. Такое решение во вторник, 17 октября, вынес судья Басманного суда Москвы Артур Карпов. Заседание по делу продолжалось больше шести часов. «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению», - огласил решение судья.

Поддержать Серебренникова в Басманный суд во вторник пришли некоторые из его поручителей: актриса Чулпан Хаматова, журналистка Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин и другие. Всего за режиссера поручились более 30 деятелей культуры, в том числе режиссеры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, музыканты Борис Гребенщиков, рэпер Оксимирон, певец Иосиф Кобзон и скульптор Зураб Церетели, сообщил «Гоголь-центр». На улице у суда собрались порядка сотни людей.

Актеры, журналисты, критики пришли поддержать Серебренникова

Суд рассматривал ходатайства следствия о продлении на три месяца - до 19 января - меры пресечения всем четверым фигурантам дела «Седьмой студии». Серебренников, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директора «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом.

Вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Еще одна фигурантка - Екатерина Воронова, бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, поставлен не был, - арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Обналичка с черной кассой

В ходе судебного заседания следователь Александр Лавров сообщил, что Серебренников знал об обналичивании денег через «Седьмую студию». К делу по просьбе следствия приобщен протокол допроса свидетеля Синельникова. Тот рассказал, что составлял фиктивные договоры для обналичивания денег «Седьмой студии». «По его словам, Серебренникова устраивали такие условия», – заявил следователь. «Синельников пояснил следствию, что в 2011-2014 гг. обналичивал денежные средства для «Седьмой студии» и передавал их Малобродскому и Итину через Масляеву», - сказал Лавров.

Обналичиванием денег для «Седьмой студии» занимались свыше 100 компаний. «За время работы «Седьмая студия» направляла четыре отчета в Минкультуры о своей деятельности. На основании имеющихся документов установлены больше сотни различных частных организаций», - уточнил следователь в суде (цитата по «Интерфаксу»).

Также к делу приобщены протоколы допроса двух бухгалтеров - Жириковой и Филимоновой - с показаниями о наличии черной бухгалтерии и черной кассы в «Седьмой студии», созданной Серебренниковым для реализации «Платформы». Свидетельница Филимонова, кроме того, показала, что в декабре 2014 г. «по прямому указанию Вороновой уничтожила финансовую документацию «Седьмой студии»», заявил следователь.

Следователь сообщил, что СКР проверит чиновников Минкультуры, которые выделили деньги Серебренникову. В свою очередь прокурор в суде сообщил, что в рамках уголовного дела предстоит опросить еще более 70 свидетелей.

Просьбы Серебренникова

Серебренников попросил в суде отпустить его на несколько дней в Большой театр поработать над балетом «Нуриев», а также на пять дней для того, чтобы доснять фильм про музыканта Виктора Цоя. «Если вы разрешите, мы уведомим театр, и я буду присутствовать на репетициях», — сказал он в суде. Серебренников также попросил пять дней для работы над фильмом «Лето».

«Без меня закончить невозможно, отпустите меня, это можно сделать с автоматчиками, как угодно», — пояснил режиссер судье.

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова 23 августа. Он обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».

Адвокат режиссера обратился к суду с просьбой увеличить время прогулок обвиняемого на один час (с 18.00 до 21.00), передает агентство городских новостей «Москва». «Просим <...> разрешить встречаться с любыми лицами и разрешить ему осуществлять выезды из дома для работы над фильмами и спектаклями», - сказал он.

Дело Кирилла Серебренникова: хроника событий