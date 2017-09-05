Почему суд над Кириллом Серебренниковым нуждается в рецензии
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Аншлаг, саспенс, овация – судебный процесс над Кириллом Серебренниковым уже второй раз самым простым и очевидным образом превращается в театр. Так было 23 августа, когда Басманный суд Москвы постановил поместить режиссера под домашний арест. Так случилось и 4 сентября в Мосгорсуде, где рассматривалась и была отклонена апелляция защиты о мере пресечения. Судья удовлетворила лишь просьбу о прогулках – два часа в день, с 18.00 до 20.00.
Театр у Басманного был по преимуществу уличным, а внушительное здание Мосгорсуда вместило всех зрителей внутрь. И на этот раз обошлось без автозаков.
Правда, в небольшой зал заседаний смогли попасть лишь полтора десятка журналистов. Еще человек 30–40 набилось в зал трансляции. Остальные остались в коридоре.
Было много знакомого и много знакомых. Как на театральной премьере или фестивале. Только утром и в суде, что пока непривычно, но то ли еще будет. Многие зрители виделись накануне в Театре.doc, где проходит фестиваль молодой драматургии «Любимовка». Начало сезона, но московская театральная жизнь уже очень насыщенна. В среду в Мосгорсуде будет следующее заседание по «театральному делу» – с участием бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
Жанр театральной рецензии на заседание суда у нас пока не отработан, режиссеров в новейшей истории России еще не судили, Серебренников первый. Но глупо делать вид, что сегодня в Москве есть премьеры важнее.
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