Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Человек недели: Кирилл Серебренников

Спектакль суда и Следственного комитета

Арест Кирилла Серебренникова как современное искусство

В театральном деле, главным фигурантом которого стал Кирилл Серебренников, по-прежнему не известен заказчик. Не вполне ясны и цели показательного процесса. Только давайте сразу оговоримся – даже те, кто спрашивает: «Ну а вдруг и правда воровал?», понимают, что судят Серебренникова не за это.

Хотя бы потому, что простой взгляд окрест заставляет подозревать воровство куда больших масштабов, чем инкриминируется следствием участникам проектов «Платформа» и «Седьмая студия». К примеру, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно поставляет такие цифры и факты, что можно снимать голливудские блокбастеры, однако эти сюжеты Следственному комитету скучны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике