Спектакль суда и Следственного комитета

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Человек недели: Кирилл Серебренников

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Кирилл Серебренников — человек недели Е. Разумный / Ведомости

В театральном деле, главным фигурантом которого стал Кирилл Серебренников, по-прежнему не известен заказчик. Не вполне ясны и цели показательного процесса. Только давайте сразу оговоримся – даже те, кто спрашивает: «Ну а вдруг и правда воровал?», понимают, что судят Серебренникова не за это.

Хотя бы потому, что простой взгляд окрест заставляет подозревать воровство куда больших масштабов, чем инкриминируется следствием участникам проектов «Платформа» и «Седьмая студия». К примеру, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно поставляет такие цифры и факты, что можно снимать голливудские блокбастеры, однако эти сюжеты Следственному комитету скучны.