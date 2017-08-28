Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Человек недели: Кирилл Серебренников
Спектакль суда и Следственного комитета
Арест Кирилла Серебренникова как современное искусство
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Кирилл Серебренников — человек недели
Е. Разумный / Ведомости
В театральном деле, главным фигурантом которого стал Кирилл Серебренников, по-прежнему не известен заказчик. Не вполне ясны и цели показательного процесса. Только давайте сразу оговоримся – даже те, кто спрашивает: «Ну а вдруг и правда воровал?», понимают, что судят Серебренникова не за это.
Хотя бы потому, что простой взгляд окрест заставляет подозревать воровство куда больших масштабов, чем инкриминируется следствием участникам проектов «Платформа» и «Седьмая студия». К примеру, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно поставляет такие цифры и факты, что можно снимать голливудские блокбастеры, однако эти сюжеты Следственному комитету скучны.
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