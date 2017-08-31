Аналитика
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Культурная политика: Конец театральной свободы

Конец театральной свободы

Михаил Оверченко о роли ФСБ в развитии отечественной культуры

Театры до сих пор оставались островом свободы. На улицах уже давно действует правило «больше трех не собираться», интернет зачищают со всех сторон, про телевидение промолчим, потому что или нужно следовать заповеди «о покойниках либо хорошо, либо ничего», или говорить придется о живых мертвецах. Кинематограф за некоторыми исключениями реалиями современного российского бытия и состоянием русской души особо не интересуется. А на театральной сцене можно найти свободу мыслей и нравов, смелые эксперименты, критику власти и насмешку над ней и даже – страшно сказать – мат, что совсем уж неприемлемо для общества, которое в последние годы стало высокоморальным и вступило в мировую борьбу с нетрадиционным злом.

Поэтому время приглядеться к театрам пришло. И Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, которая, как выяснил РБК, занимается оперативной деятельностью в среде работников культуры и подключилась к делу режиссера Кирилла Серебренникова, здесь в помощь. Ибо мораль, духовные скрепы и конституционные основы – это святое.

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