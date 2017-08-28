Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии вступились за Серебренникова

Петицию уже подписали 35 известных деятелей культуры, среди которых лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт Lucas Jackson / REUTERS

Немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург организовали сбор подписей под петицией в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн руб. Текст опубликован на Change.org на немецком и английском языках.

Западные деятели культуры считают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова, несостоятельны. По мнению инициаторов петиции и подписавших ее, арест Серебренникова произошел «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». В петиции звучит призыв к Генпрокуратуре России прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму», – говорится также в письме.

Петицию уже подписали 35 известных деятелей культуры, среди которых обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и др.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

Ранее драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова. В нем он призвал российскую интеллигенцию перестать поддерживать власть. Он предложил начать с президентских выборов, которые пройдут в 2018 г. «Будем делать свое дело без агрессии, без гнева, без желания мести, а просто потому, что мы рождены для того, чтобы сделать жизнь на этой планете немного лучше. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!» – подводит итог Вырыпаев.