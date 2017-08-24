Безопасность и право
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Басманный театр

Дело Серебренникова может помешать мобилизации артистов на выборы президента

Режиссер отправлен под домашний арест, несмотря на протесты коллег

Басманный суд в среду отправил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении в особо крупном размере. Ему запрещено общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и родителей, а также пользоваться телефоном и интернетом. Посещение режиссером театра возможно только с письменного разрешения следственного органа.

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