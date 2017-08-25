Драматург Вырыпаев написал письмо в поддержку Серебренникова

Он призвал интеллигенцию не получать госфинансирование и не пожимать руку президенту

Вырыпаев считает, что интеллигенция должна заняться формированием общественного мнения Мудрац Александра / ITAR-TASS

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку обвиняемого в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств режиссера Кирилла Серебренникова. Письмо размещено на сайте Союза кинематографистов.

Вырыпаев обращается к коллегам с просьбой признаться себе честно, что «арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией». Он отметил, что большинство деятелей культуры написали письма в поддержку Серебренникова и пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. Однако Вырыпаев считает, что «это становится трагикомичным явлением».

«Ведь тем временем большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры. Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз обманываем сами себя и свою страну. И это, простите, действительно выглядит очень инфантильно», - пишет драматург.

Вырыпаев считает, что интеллигенция должна заняться формированием общественного мнения. «Воспитание молодого поколения на других ценностях. И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину. Ну неужели вы, дорогие мои и многоуважаемые коллеги, выдающиеся люди, не понимаете, что ваша игра в благородного Шиндлера и ваша двойная жизнь на самом деле и привели Кирилла Серебренникова за решетку», - говорит режиссер.

В конце письма драматург предлагает всем «вместе объединиться и перестать поддерживать насилие». Он предлагает начать с президентских выборов, которые пройдут в 2018 г. «Будем делать свое дело без агрессии, без гнева, без желания мести, а просто потому, что мы рождены для того, чтобы сделать жизнь на этой планете немного лучше. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!» - подводит итог Вырыпаев.

Текст письма Вырыпаева был опубликован вечером 24 августа на сайте журнала «Сноб», но вскоре был удален. Директор по внешним коммуникациям издания Ксения Чудинова объяснила телеканалу «Дождь», что юристы «проверяют его на законность». Она не стала комментировать содержание письма и не сказала, какой конкретно отрывок привлек внимание юристов. Позже «Сноб» все же вернул открытое письмо Вырыпаева на сайт.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

Кирилл Серебренников в Басманном суде