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Серебренников рассказал о том, как правоохранительные органы несколько лет следили за ним

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде, что правоохранительные органы следили за ним в течение нескольких лет. Об этом он сообщил в Басманном суде Москвы, где во вторник идет рассмотрение вопроса о продлении ему срока домашнего ареста.

По его словам, о наличии средств слежки режиссеру рассказывали, в частности, официанты в ресторанах. Они говорили, что у него находится микрофон под столом, добавил он.

«Мне друзья говорили, чтобы я уехал, но я, несмотря ни на что, возвращался в Россию», - приводит слова Серебренникова «Интерфакс».

Ранее следствие выступило с предложением продлить домашний арест режиссеру еще на три месяца.