Кирилл Серебренников в Мосгорсуде
Защита режиссера снова просила Мосгорсуд отпустить его под поручительство
Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляционную жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова
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В ходе судебного заседания защита добивалась освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста под залог, обвинение настаивало на необходимости сохранения наложенной Басманным судом санкции
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Серебренников в суде заверил, что не имеет возможности скрыться от следствия. «Никакой возможности убежать, скрыться, тем более [сделать] что-то еще у меня в данный момент нет», – сказал режиссер
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Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте
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Однако режиссеру разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск, сообщает «Медиазона»
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Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов (на фото) опроверг существование письма его подзащитного актеру Ларсу Айдингеру и расценивает его как провокацию. Актер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица Кирилла Серебренникова. В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти»
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23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа»
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Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать
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