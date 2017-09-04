Адвокат Серебренникова назвал провокацией письмо от имени режиссера немецкому актеру, сыгравшему в «Матильде»

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов опроверг существование письма его подзащитного актеру Ларсу Айдингеру и расценивает его как провокацию.

«Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию», – сказал адвокат.

Актер Ларс Айдингер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица режиссера Кирилла Серебренникова. Айдингер отмечает, что Серебренников, помещенный под домашний арест по делу о хищении 68 млн руб., является его другом. Он попросил опубликовать это письмо в случае своего ареста. Письмо было передано во время последнего посещения Серебренниковым Германии, когда именно – не уточняется.

В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти». Кроме того, в письме говорится, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на государственные деньги.