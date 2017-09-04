Актер из «Матильды» опубликовал написанное на случай ареста письмо Серебренникова

Серебренников выражает уверенность в том, что он сможет доказать свою порядочность и что справедливость восторжествует Александра Краснова / ТАСС

Актер Ларс Айдингер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица режиссера Кирилла Серебренникова. Айдингер отмечает, что Серебренников, помещенный под домашний арест по делу о хищении 68 млн руб., является его другом. Он попросил опубликовать это письмо в случае своего ареста. Письмо было передано во время последнего посещения Серебренниковым Германии, когда именно – не уточняется.

«Если вы читаете это, значит, все пошло не так, как я думал», – говорится в письме. В тексте от лица Серебренникова содержится просьба к его поклонникам «сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям» со стороны политических мошенников и спекулянтов.

«С момента заведения уголовного дела я слышал разные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства», – пишет он. Режиссер благодарит за такое внимание к себе, но подчеркивает, что он не уезжает. «Я не политик. Я режиссер. Я не хочу быть использованным в чьих-то грязных интересах», – говорится в послании.

Кроме того, режиссер просит «не разжигать ненависть» в попытках заступиться за него и не настраивать людей друг против друга. Серебренников выражает уверенность в том, что он сможет доказать свою порядочность и что справедливость восторжествует.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения о том, что в уголовном деле против Серебренникова есть политическая подоплека или что оно является проявлением цензуры. По словам Пескова, «нужно вспомнить, что до тех пор, пока нет соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может – это может сделать только суд». Он добавил, что «дело Серебренникова» – это одно из проявлений государственного контроля за расходованием средств. «Те, кто использует государственные деньги, безусловно должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности», – подчеркнул он.

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