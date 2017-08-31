Экс-директор «Гоголь-центра» заявил об угрозе «тотального опричного людоедства»

Михаил Почуев/ТАСС

Бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский считает необходимым создать «прецедент бескомпромиссного сопротивления» системе, «прецедент победы», иначе, убежден он «тотальное опричное людоедство может стать необратимым». Он заявил это в письме театральному критику Джону Фридману и его жене, актрисе Оксане Мысиной. Письмо попало в распоряжение «Настоящего времени». Малобродский находится под стражей по обвинению в участии в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» по программе поддержки современного искусства «Платформа».

Малобродский пишет, что «за два с лишним месяца своей одиссеи, непосредственно ощущая всю степень подлости и лживости системы», он осознал, что на кону не только его личная история. я осознал, что «на кону» не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», – написал он. Он призывает мировое театральное сообщество организовать поддержку фигурантов дел так, чтобы это был «реальный процесс, протяженный во времени». По мнению Малобродского, следствие будет тянуть время и сочинять «все новый и новый бред», чтобы ослабить внимание общественности.

Малобродский был задержан 19 июля и вскоре арестован. По этому же делу делу проходят директор Российского государственного академического театра им. Федора Волкова Юрий Итин и Нина Масляева, которые в 2011-2014 гг. были гендиректором и главным бухгалтером «Седьмой студии», создатель «Седьмой студии» худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова. Масляева также содержится под стражей, Сербренников и Итин находятся под домашним арестом.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2015 г. следственным отделом Управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СКР по Москве. «Изначально в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн руб. В связи с расследованием 23 мая 2017 г. была проведена серия обысков в "Гоголь-центре", в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и по другим адресам», - напомнил недавно информированный источник ТАСС. По его словам, потерпевшим по уголовному делу может быть признано Министерство культуры, в материалах дела есть заявление ведомства о хищении 68 млн руб. «руководством "Седьмой студии" при реализации проекта «Платформа», но дело было возбуждено изначально не по этому заявлению. Минкультуры не проверяло расходование бюджетных средств, выделяемых в 2011-2014 гг., в том числе на «Платформу», сказал другой источник агентства. «По его мнению, хищения изначально могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий.

После обысков и первых задержаний к делу подключилась Cлужба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, рассказали РБК источники. По словам двух из них, сейчас эта служба проверяет связи и контакты фигурантов дела. Именно эта служба «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры», — уточнил еще один собеседник, близкий к ведомству. Источник «Ведомостей» в спецслужбах и бывший сотрудник ФСБ, подтвердили, что эта служба действительно занимается оперативной работой в среде работников культуры. Поэтому и в деле Серебренникова они, скорее всего, занимались проверкой первичных сигналов еще до возбуждения уголовного дела, а затем передали материалы для возбуждения дела в СКР.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011-2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия» (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ), куда пригласил на работу своих знакомых Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению. По подсчетам следствия, режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб. Вину признает только бухгалтер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 августа назвал «дело Серебренникова» одним из проявлений государственного контроля за расходованием средств. «Те, кто использует государственные деньги, безусловно должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности», - сказал он. Политической подоплеки или проявления цензуры в деле нет, заверил чиновник. «Здесь нужно набраться терпения и тем более не говорить впустую о какой-то политизации, какой-то цензуре. Эти рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам, - заявил он. - Предоставляя какие-то гранты, конечно же, государство вправе обозначить те или иные темы, которые для государства представляют особый интерес».

Мировые звезды выступили в поддержку Серебренникова