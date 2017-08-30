Чулпан Хаматова назвала трагедией арест Серебренникова

Хаматова подчеркнула, что, на ее взгляд, арест Серебренникова незаконен и пугает ее Максим Стулов / Ведомости

Актриса Чулпан Хаматова назвала задержание и арест режиссера Кирилла Серебренникова «грустнейшим трагическим событием». Она высказала свою точку зрения на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани.

Хаматова подчеркнула, что, на ее взгляд, арест Серебренникова незаконен и пугает ее. «Наверно, многие из вас знают, что недавно произошло грустнейшее трагическое событие, под домашним арестом сидит мой коллега. На мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я о Кирилле Серебренникове», — сказала актриса.

Более 300 молодых режиссеров, актеров, художников, продюсеров, драматургов, музыкантов и критиков выступили с открытым письмом, в котором потребовали закрыть дело «Седьмой студии» и освободить Серебренникова и других фигурантов.

В частности, письмо подписали режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марфа Горвиц и Максим Диденко, композитор Илья Демуцкий, хореограф Иван Естегнеев, драматург Валерий Печейкин, театральный критик Павел Руднев, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич.

Деятели культуры считают, что дело «Седьмой студии» открыто с целью демонстрации силы и имеет политическую мотивацию. «Настоящая причина преследования Серебренникова — в "неправильных" спектаклях и "неправильной" гражданской позиции», — считают авторы письма.

Иностранные деятели культуры также подписали петицию против ареста Серебренникова. Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Среди выступивших в защиту режиссера двукратная обладательница премии «Оскар» австралийская актриса Кейт Бланшетт, дирижер из Греции Теодор Курентзис, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс и др.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

Кирилл Серебренников в Басманном суде