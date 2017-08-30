Чулпан Хаматова назвала трагедией арест Серебренникова

Хаматова подчеркнула, что, на ее взгляд, арест Серебренникова незаконен и пугает ее
Максим Стулов / Ведомости
Актриса Чулпан Хаматова назвала задержание и арест режиссера Кирилла Серебренникова «грустнейшим трагическим событием». Она высказала свою точку зрения на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани.
Хаматова подчеркнула, что, на ее взгляд, арест Серебренникова незаконен и пугает ее. «Наверно, многие из вас знают, что недавно произошло грустнейшее трагическое событие, под домашним арестом сидит мой коллега. На мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно, и я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я о Кирилле Серебренникове», — сказала актриса.
Более 300 молодых режиссеров, актеров, художников, продюсеров, драматургов, музыкантов и критиков выступили с открытым письмом, в котором потребовали закрыть дело «Седьмой студии» и освободить Серебренникова и других фигурантов.
В частности, письмо подписали режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марфа Горвиц и Максим Диденко, композитор Илья Демуцкий, хореограф Иван Естегнеев, драматург Валерий Печейкин, театральный критик Павел Руднев, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич.
Деятели культуры считают, что дело «Седьмой студии» открыто с целью демонстрации силы и имеет политическую мотивацию. «Настоящая причина преследования Серебренникова — в "неправильных" спектаклях и "неправильной" гражданской позиции», — считают авторы письма.
Иностранные деятели культуры также подписали петицию против ареста Серебренникова. Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Среди выступивших в защиту режиссера двукратная обладательница премии «Оскар» австралийская актриса Кейт Бланшетт, дирижер из Греции Теодор Курентзис, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс и др.
23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.
Кирилл Серебренников в Басманном суде
Евгений Разумный / Ведомости
Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Евгений Разумный / Ведомости
Адвокат Дмитрий Харитонов и режиссер Кирилл Серебренников (слева направо) перед рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения в Басманном суде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства, режиссера пришли поддержать актеры и деятели культуры
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
За Серебренникова готовы поручиться десятки деятелей культуры, пишет РБК. Среди них писательница Людмила Улицкая
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Евгений Разумный / Ведомости
Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября, хотя защита предлагала отпустить его под поручительство или под залог
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Журналист Леонид Парфенов
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Евгений Разумный / Ведомости
Представители прессы в здании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте режиссера Кирилла Серебренникова