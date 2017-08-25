Продюсер фильма Серебренникова о Цое сообщил о приостановке съемок

Съемки фильма «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое Кирилла Серебренникова будут заморожены, сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

«Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», - говорится в официальном заявлении продюсера, оригинал которого есть в распоряжении «Интерфакса».

Серебренников начал снимать фильма «Лето» в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». В пресс-службе проекта сообщали, что картина будет построена на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова невозможно. «Кирилл Серебренников - наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», - говорится в заявлении.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.