Сценарист: фильм Серебренникова про Цоя будет завершен, несмотря ни на что

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» про Виктора Цоя отснят уже больше чем на две трети и будет завершен, несмотря ни на что. Это в Facebook написал автор сценария картины Михаил Идов. Он пишет, что не может поверить в задержание режиссера. «В итоге единственное, чего добьется государство, так это того, что на одного талантливого человека в России будет меньше», - добавил он.

Серебренникова задержали в Петербурге, где идут съемки ленты «Лето», и доставили в Москву для следственных действий. Художественный руководитель «Гоголь-центра» задержан как подозреваемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа». «Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщает сайт СКР. Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения.