«Дождь»: Серебренников был задержан в Петербурге

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимает фильм «Лето» о Викторе Цое, и доставили в Москву в Следственный комитет. Это «Дождю» рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов. Журналист Михаил Идов, который написал сценарий фильма «Лето» и участвует в работе над картиной, сказал «Дождю», что в понедельник никаких предпосылок к задержанию не было.

Серебренникова доставили в СКР в Москве, подтвердил РБК источник в центральном аппарате комитета. По его словам, сначала будет процессуально оформлено задержание, а затем начнется допрос.

Утром 22 августа СКР сообщил о задержании режиссера по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. на театральный проект «Платформа». Ранее он проходил по этому делу свидетелем. «Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщает сайт СКР. Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения. «После того, как Серебренников будет допрошен, следствие может обратиться в суд за избранием меры пресечения виде ареста или в виде домашнего ареста», - сообщил информированный источник ТАСС. Он допустил, что это может произойти уже 22 августа.