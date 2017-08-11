Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляции фигурантов дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляции на арест фигурантов дела о хищениях государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Как сообщает агентство «Москва», судья Светлана Александрова постановила, что жалобы должны быть возвращены в Басманный суд. Фигуранты дела оспаривали продление им меры пресечения.

Жалобы будут поданы заново, перед этим Басманный суд должен будет ознакомиться с замечаниями по протоколу, которые представил бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Это сообщила корреспондент «Эха Москвы» Ксения Ларина, которая ведет трансляцию из суда.

Апелляции Малобродского, бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина Мосгорсуд начал рассматривать 10 августа. В тот день в суде были зачитаны показания Масляевой, которая призналась в обналичивании, показания Малобродского, который вины не признает и говорит, что не понимает предъявленных ему обвинений, и показания некоторых свидетелей об участии фигурантов дела в финансовых махинациях. Также судья Александрова зачитала постановления следствия, из которых следует, что «Седьмая студия» была создана «с целью реализации преступного умысла» на хищение субсидии в 200 млн руб. Как цитировал РБК, создали организацию Итин, Серебренников и Малобродский. Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, считает СКР. Дело о хищении госсубсидии было возбуждено еще в 2015 г., следует из материалов дела, в конце июня 2017 г. оно было передано от Московского управления СКР центральному аппарату комитета. Серебренников ранее рассказывал, что создал «Седьмую студию», чтобы сохранить коллектив, выросший из его актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ.