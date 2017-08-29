Делом Серебренникова занялась Служба защиты конституционного строя ФСБ

Режиссер в суде заявил о невиновности Евгений Разумный / Ведомости

К делу режиссера Кирилла Серебренникова подключена Cлужба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, рассказал РБК источник, знакомый с ходом дела, и подтвердили два собеседника, близких к спецслужбе.

По данным издания, оперативно сопровождать дело Служба по защите конституционного строя начала не сразу, а после обысков и первых задержаний. В настоящее время спецслужба проверяет связи и контакты фигурантов дела, отметили два источника.

Именно эта служба «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры», — уточнил еще один собеседник, близкий к ведомству.

По словам источника «Ведомостей» в спецслужбах и бывшего сотрудника ФСБ, эта служба (защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) действительно занимается оперативной работой в среде работников культуры. Поэтому и в деле Серебренникова они, скорее всего, занимались проверкой первичных сигналов еще до возбуждения уголовного дела, а затем передали материалы для возбуждения дела в СКР.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа».

Следствие заявляет, что Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию которого в 2011–2014 гг. Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссером было создано АНО «Седьмая студия», сотрудники которого (в качестве обвиняемых в этом деле также фигурируют бывшие генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, уже давшая признательные показания) завышали смету мероприятий и представляли в Минкульт отчеты о потраченных в полном объеме средствах. Под видом оплаты данных договоров поступающие от министерства денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета их контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, уверяет следствие. Таким образом было похищено не менее 68 млн руб., но не исключено, что сумма может еще вырасти.

Какие дела курировала Служба защиты конституционного строя ФСБ Сотрудники 2-й службы ФСБ задерживали исполнителей убийства политика Бориса Немцова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина). Оперативники занимаются и поисками за рубежом бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, который обвиняется в контрабанде культурных ценностей.

Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.

Иностранные деятели культуры подписали петицию против ареста Серебренникова. Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Среди выступивших в защиту режиссера двукратная обладательница премии «Оскар» австралийская актриса Кейт Бланшетт, дирижер из Греции Теодор Курентзис, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс и др.

Ранее драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова. В нем он призвал российскую интеллигенцию перестать поддерживать власть. Он предложил начать с президентских выборов, которые пройдут в 2018 г.

Дело Кирилла Серебренникова: хроника событий