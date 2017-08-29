Делом Серебренникова занялась Служба защиты конституционного строя ФСБ
К делу режиссера Кирилла Серебренникова подключена Cлужба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, рассказал РБК источник, знакомый с ходом дела, и подтвердили два собеседника, близких к спецслужбе.
По данным издания, оперативно сопровождать дело Служба по защите конституционного строя начала не сразу, а после обысков и первых задержаний. В настоящее время спецслужба проверяет связи и контакты фигурантов дела, отметили два источника.
Именно эта служба «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры», — уточнил еще один собеседник, близкий к ведомству.
По словам источника «Ведомостей» в спецслужбах и бывшего сотрудника ФСБ, эта служба (защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) действительно занимается оперативной работой в среде работников культуры. Поэтому и в деле Серебренникова они, скорее всего, занимались проверкой первичных сигналов еще до возбуждения уголовного дела, а затем передали материалы для возбуждения дела в СКР.
23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа».
Следствие заявляет, что Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию которого в 2011–2014 гг. Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссером было создано АНО «Седьмая студия», сотрудники которого (в качестве обвиняемых в этом деле также фигурируют бывшие генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, уже давшая признательные показания) завышали смету мероприятий и представляли в Минкульт отчеты о потраченных в полном объеме средствах. Под видом оплаты данных договоров поступающие от министерства денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета их контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, уверяет следствие. Таким образом было похищено не менее 68 млн руб., но не исключено, что сумма может еще вырасти.
Сотрудники 2-й службы ФСБ задерживали исполнителей убийства политика Бориса Немцова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина). Оперативники занимаются и поисками за рубежом бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, который обвиняется в контрабанде культурных ценностей.
Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.
Иностранные деятели культуры подписали петицию против ареста Серебренникова. Организовали сбор подписей немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Среди выступивших в защиту режиссера двукратная обладательница премии «Оскар» австралийская актриса Кейт Бланшетт, дирижер из Греции Теодор Курентзис, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс и др.
Ранее драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова. В нем он призвал российскую интеллигенцию перестать поддерживать власть. Он предложил начать с президентских выборов, которые пройдут в 2018 г.