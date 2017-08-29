Члены Европейского культурного парламента выступили в поддержку Серебренникова

Члены Европейского культурного парламента (ЕКП) написали открытое письмо в защиту режиссера Кирилла Серебренникова. Обращение к генпрокурору Юрию Чайке и правительству России опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, члены Европейского культурного парламента, ECP, протестуем против ареста нашего члена и друга Кирилла Серебренникова. Мы рассматриваем этот арест как попытку заставить замолчать всемирно известного режиссера кино и сцены», – говорится в обращении.

Обвинения, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен, абсурдны, считают члены ЕКП. Это доказывают видеозапись, обзоры, записи зрителей в Facebook, гастроли в Риге и Париже, номинация на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» и проч.

Авторы обращения выразили протест против предъявленных режиссеру обвинений, а домашний арест Серебренникова члены ЕКП назвали запретом на общение и запретом на работу «для одного из самых известных современных русских деятелей искусства».

«В духе демократии и верховенства закона мы просим российскую прокуратуру не поддаваться на политические или религиозные сигналы и отказаться от обвинений против Кирилла Серебренникова. Мы настоятельно призываем правительство России обеспечить, чтобы великий художник Кирилл Серебренников не стал жертвой политически мотивированной судебной ошибки», – говорится в обращении, которое подписали 170 человек.

Европейский культурный парламент — форум европейских деятелей в области искусства, культуры и литературы, в него также входят писатель Людмила Улицкая и архитектор Евгений Асс.