Собчак предложила Навальному выработать совместный план действий Yevgeny Polonsky / AP

Ксения Собчак обратилась к Алексею Навальному с предложением действовать вместе. Об этом она написала в своем Instagram. «Алексей, обращаюсь к тебе лично, по-прежнему как твой соратник и человек, которому не все равно на происходящее. Вчера ты собрал в Оренбурге меньше тысячи человек, а позавчера в Нижнем Новгороде вообще по факту послал людей на несанкционированный митинг <…> Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так!» — говорится в сообщении.

Собчак предложила Навальному выработать совместный план действий, но не написала, что она собирается участвовать в выборах президента в 2018 г. «Почему же сейчас, когда так важно показать, как нас много, ты, например, не объединишься со мной, со многими другими, чтобы стать сильнее? Как это было раньше, когда никто никому "не мешал"? <…> Зачем же нападать и по-ленински "вначале размежеваться, чтобы потом объединиться", кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий? И вместе быть сильнее?» — написала она.

Собчак считает неправильным то, что Навальный призывает людей выходить на несогласованные акции. «Ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь. Ты ведь знаешь, что твое задержание в пятницу, уже третье за последние полгода, — это неизбежно уголовный срок», — отметила Собчак.

В пятницу, 29 сентября, Навального задержали в подъезде его дома в Москве. В этот день он должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. В пресс-службе МВД заявили, что политик задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». В отношении Навального составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том, чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том, чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали... Не понимаю, объясни, пожалуйста», — заключила Собчак.

Ранее источники в администрации президента и эксперты говорили «Ведомостям», что в Кремле хотят, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина. Один из собеседников назвал Ксению Собчак идеальным вариантом, потому что она демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины.

Навальный негативно отнесся к сообщениям о выдвижении Собчак. «Насколько я понимаю, она, похоже, приняла решение даже не выдвигать свою кандидатуру, а участвовать в этой довольно омерзительной кремлевской игре под названием “Давайте притащим на выборы такое либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание”… Я буду очень огорчен и расстроен, если она будет в этом участвовать», — говорил Навальный.

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