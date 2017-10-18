Трудно быть спойлером

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Технология участия в выборах псевдооппозиционного кандидата-спойлера родом из прошлой информационной эпохи, и в этом состоит ее главная проблема. Во времена, когда коммуникации между гражданами и политической элитой осуществлялись исключительно через СМИ, ввести в игру удобного власти «кандидата от оппозиции» в качестве основного и даже единственного, игнорируя и всех реальных кандидатов, и недоумение потенциальных избирателей, было вполне решаемой задачей – при условии контроля за СМИ, конечно.

В условиях новой информационной реальности все это не работает: любой избиратель имеет широчайшие возможности наблюдать за политическими процессами и получать информацию из множества источников, в том числе и непосредственно от самих политиков. Поэтому в 2018 г. в России едва ли возможна ситуация, при которой активный и следящий за развитием политической ситуации в стране гражданин, придерживающийся оппозиционных взглядов, серьезно воспримет предложенную ему в качестве своего кандидата звезду шоу-бизнеса или же какого-то давно вышедшего в тираж политика из 90-х. После того как самой же властью уничтожены или скомпрометированы любые каналы доверительной коммуникации с оппозиционно настроенной частью общества, совершенно непонятно, как кремлевские технологи собираются продвигать удобного себе кандидата, чтобы он не превратился в посмешище сразу по выдвижении.