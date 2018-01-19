Путин будет готов к регистрации на выборах на следующей неделе

Собрано уже более 1,5 млн подписей Андрей Гордеев / Ведомости

Избирательный штаб Владимира Путина объявил о приостановке сбора подписей в его поддержку — собрано уже впятеро больше необходимого, более 1,5 млн, объявил в пятницу журналистам сопредседатель штаба Сергей Когогин. Точки, в которых собирали подписи избирателей, прекратят работу в ближайший понедельник, уточнил он. Решение о прекращении сбора подписей штаб принял в пятницу утром: «С нашей точки зрения, мы добились результата — получили отклик от населения: население поддержало Владимира Владимировича, проявив активность в сборе подписей», — пояснил Когогин.

Из-за активности избирателей, которые приходили подписаться за Путина семьями, ранее штаб решил изготовить дополнительные листы для 200 000 подписей, напомнил Когогин. По его словам, 40% собранных подписей сейчас на проверке. Но все собранные подписи в ЦИК переданы не будут — только необходимые 315 000, уточнил «Ведомостям» Когогин. Количество прошедших проверку подписей уже превышает 300 000, сказал «Ведомостям» собеседник в штабе. На следующей неделе весь пакет подписей будет готов к передаче в ЦИК, точную дату их передачи определит Путин, добавил источник.

Часть подписей в поддержку Путина его штаб не принял из-за «излишнего административного рвения», проявленного при их сборе, отметил Когогин. Речь о подписях с нескольких курганских заводов, где сбор, возможно, проводился в рабочее время. ЦИК подтверждения соответствующим сообщениям не нашел, отметил Когогин, но штаб все же решил не принимать подписи с этих предприятий; их руководители участвовать в кампании Путина не будут.

Путин доверяет не всем

Готов и второй список доверенных лиц Путина, он уже представлен кандидату и до конца дня в пятницу он может быть передан в ЦИК, сообщил другой сопредседатель штаба Александр Румянцев. Первые 259 доверенных лиц Путина ЦИК зарегистрировал неделю назад, лишь 36 человек из этого списка присутствовали в списке доверенных лиц на предыдущих выборах. Серьезное обновление списка — позиция кандидата, говорил «Ведомостям» собеседник в штабе; список обновлен на 70%, подтвердил в пятницу и Румянцев. «Просто жизнь изменилась», — объяснил он причину обновления списка.

В случае регистрации ЦИК новой партии доверенных лиц их общее количество превысит 400 человек, следует из пояснений Румянцева. В списке будут представители всех 85 регионов и всех слоев общества — от домохозяек до выдающихся деятелей науки, образования, медицины и т. д., добавил Румянцев. Персональный состав второй части списка он обнародовать отказался, отметив лишь, что и этот список может дополняться по решению Путина в течение всей избирательной кампании.

Список доверенных лиц формировался таким образом, чтобы в каждом регионе их было не меньше двух, а в крупных городах приходилось по одному доверенному лицу на каждый миллион жителей, пояснил Румянцев. Доверенные лица должны возглавить общественные штабы Путина во всех регионах, при этом во всех штабах принят принцип сопредседательства, как и в центральном штабе Путина в Москве, следует из пояснений третьего сопредседателя штаба Елены Шмелевой. По ее словам, штабы сформированы в 70 регионах, еще из 15 регионов в Москве ждут сообщений о формировании до конца пятницы — в первой половине дня в субботу. В числе регионов, где штаб не сформирован, оказался и Санкт-Петербург, уточнила Шмелева. Ранее СМИ сообщали, что в городе не разрешена интрига с участием в руководстве штаба ректора Горного университета Владимира Литвиненко — прежде бессменного руководителя избирательных штабов Путина.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

В первой партии зарегистрированных доверенных лиц Путина Литвиненко не оказалось, на вопрос, есть ли он во второй партии, сопредседатели штаба не ответили. Собеседник «Ведомостей» в штабе рассказал, что кандидатов в доверенные лица, как правило, предлагают общественные организации, а Путин лично изучает подготовленные штабом списки и вычеркивает из них отдельных кандидатов. По какой причине кандидаты в доверенные лица исключаются из списка, Путин не объясняет, говорит источник. В то же время никаких принципов, которыми следует руководствоваться при составлении списка кандидатов в доверенные лица, Путин также не обозначил, уточнил собеседник. Какое количество кандидатов в доверенные лица Путин исключил из списков, собеседник не уточнил.

Уже действующих доверенных лиц Путина готовят, в частности, к участию в предвыборных дебатах в регионах, сказал Румянцев. По его словам, сопредседатели центрального штаба также будут готовы участвовать в дебатах на федеральном уровне, если будет соответствующее поручение Путина. Пока такого поручения от Путина не было, уточнил сопредседатель штаба.

Ориентиры для участия в дебатах и агитации в регионах доверенные лица получат на встрече с Путиным, которая может состояться в конце января, сказал «Ведомостям» собеседник в штабе. На встрече может быть представлена часть избирательной программы Путина, не исключил источник. Еще одним важным ориентиром станет послание Путина Федеральному собранию, хотя над посланием и программой Путина работают разные группы людей, отметил собеседник. Встреча готовится, но ее формат, место проведения и дата еще не определены, уточнил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.