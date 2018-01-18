Предвыборный сайт Путина зарегистрировали при президенте Медведеве

С марта 2017 г. по настоящий момент администратор домена не менялся Putin2018.ru

Домен Putin2018.ru, на котором 15 января начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занимал пост премьера. О том, что Медведев не пойдет на второй срок, стало известно осенью 2011 г., а о выдвижении Путина на четвертый срок – в декабре 2017 г.

Доменное имя Putin2018.ru было зарегистрировано 21-летним программистом Павлом Сапачевым 7 ноября 2008 г. – через два дня после того, как Медведев в послании Федеральному собранию предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет. Сапачев подтвердил «Ведомостям», что зарегистрировал тогда этот домен, но позже просто не стал его продлевать. С 11 декабря по 26 июля 2010 г. у доменного имени не было владельца, а новый владелец зарегистрировал его 27 июля 2010 г.

1,5 млн руб. составляет, по информации изби­рательного штаба Владимира Путина, стоимость разработки и сопровождения сайта putin2018. ru на весь период предвыборной кампании (выборы пройдут 18 марта). Эта сумма была оплачена из средств предвыборного фонда кандидата Путина, говорил ранее СМИ пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов­

Согласно сервису «История Whois» компании Reg.Ru, домен долго принадлежал физическому лицу и находился у регистратора Webnames. Последние изменения зафиксированы 9 января 2018 г., когда домен был перенесен в Ru-Center, а серверы изменились с imperialspace.org на notamedia.ru. С марта 2017 г. по настоящий момент администратор домена не менялся.

По данным Ru-Center, зарегистрированы также доменные имена Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru. Есть среди зарегистрированных и имена Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Volodin2024.ru, Dyumin2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru.

Разработчиком предвыборного сайта Путина была компания Notamedia, которая делала сайты «Единой России», Минкультуры, правительства Москвы. Управляющий партнер Notamedia Сергей Оселедько говорит, что доменное имя ранее уже было у штаба, а их компания разрабатывала сайт с декабря. Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сообщил «Ведомостям», что доменом владел Константин Рыков: «Так как он вошёл в инициативную группу [по выдвижению Путина], то передал домен штабу безвозмездно». Константин Рыков - интернет-продюсер, экс-депутат Госдумы от «Единой России», один из основателей кампании «За Путина» 2007 года.

Подобные доменные имена регистрируют как киберсквоттеры, так и иные лица, причем делают это не только для продажи, но и для заработка на рекламном трафике, который может идти на такие домены из поисковых систем и адресной строки, поясняет гендиректор Reg.Ru Алексей Королюк: «Кроме того, домены часто приобретаются аффилированными лицами, которые близки к таким событиям, чтобы позже их подарить, продать или переуступить». Нет ничего особенного и в том, когда политик сам регистрирует подобный домен, говорит эксперт: «Возможно, это кому-то покажется наглым, но с точки зрения безопасности и заботы о репутации лучше быть владельцем домена, нежели им будут владеть третьи лица, которые могут разместить на сайте фейковую или компрометирующую информацию». Практика продажи доменных имен носит несистемный характер, но, когда «происходит точное попадание в цель», как в данном случае, за домены могут заплатить и десятки тысяч долларов, добавляет Королюк.