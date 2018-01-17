Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина
Подписные листы привезли в главный штаб кандидата в Москве
Подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 г. доставили в его предвыборный штаб в Москве
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Штаб Путина за три дня подготовил для сдачи в Центризбирком 143 000 подписанных листов, сообщает «Интерфакс»
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Во всех регионах собрано более миллиона подписей, рассказал сопредседатель штаба и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин
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Подписные листы проходят двойную проверку: в региональном и центральном штабах
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Полностью проверены листы из 16 регионов, подписи из еще 27 регионов находятся на проверке, сказал Когогин
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При сборе подписей штаб отказался от поквартирного обхода и сосредоточился на общественных пространствах, объяснил глава юридической службы штаба Сергей Кабышев
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Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку
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На каждый субъект Федерации должно приходиться не менее 7500 подписей россиян, проживающих на его территории
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Штаб принял решение не останавливать сбор и «дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату»
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Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в штабе для формирования базы сторонников кандидата
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Церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок прошла 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ
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Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта
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Путин на церемонии выдвижения не присутствовал
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О намерении участвовать в президентских выборах Путин заявил в декабре на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия
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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г.
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