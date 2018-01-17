Политика
Галерея
Демократия

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

Подписные листы привезли в главный штаб кандидата в Москве
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото