Рейтинг доверия к Путину начал снижаться сразу после выборов президента

Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Владимир Путин перебрал с доверием

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За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился Андрей Гордеев / Ведомости

За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7 процентных пунктов – с рекордных в этом году 55,3% до 48,4%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Снижение началось на первой же послевыборной неделе и фиксировалось на протяжении четырех замеров.

Ожидаемый откат