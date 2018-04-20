Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: Владимир Путин перебрал с доверием
Рейтинг доверия к Путину начал снижаться сразу после выборов президента
Виной тому расслабленность избирателей и негативный информационный фон
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За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился
Андрей Гордеев / Ведомости
За месяц после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7 процентных пунктов – с рекордных в этом году 55,3% до 48,4%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Снижение началось на первой же послевыборной неделе и фиксировалось на протяжении четырех замеров.
Ожидаемый откат
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