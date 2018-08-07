Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

Максим Стулов / Ведомости

Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Акцию политик планирует провести в единый день голосования, когда в 22 регионах России пройдут прямые выборы губернаторов.

Тема пенсионной реформы объединила людей, подчеркнул Навальный на своем YouTube-канале. «Даже у «Единой России», проголосовавшей за первую версию законопроекта, не получилось 100% поддержки, нашелся депутат осмелившийся проголосовать против», – заметил политик. Путин, по его мнению, «трусит» публично поддержать законопроект из-за того, что обрушатся его рейтинги. По словам Навального, 18 лет Путин и его чиновники говорили о том, что не допустят повышения пенсионного возраста. Смысл реформы, чтобы «растащить» полученные от реформы деньги, считает политик.

«У нас есть гениальная дата для проведения акция протеста против повышения пенсионного возраста – это называется единый день голосования. 9 сентября вы можете пойти голосовать, но почему бы вам и на митинг не зайти и в шествии не поучаствовать», – призвал оппозиционер. Ограничений на проведение митингов в день голосования не было, напоминает Навальный, и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день. По его словам, в июле они не подавали заявки на акции в тех городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу – «вошли в положение, вроде нехорошо портить туристам впечатление от страны акциями протеста». «Чемпионат закончился. А теперь мы требуем права выразить свое отношение к закону, который коснется каждого из нас», – резюмировал Навальный.

В конце июля согласованную акцию против пенсионной реформы провела на проспекте Академика Сахарова в Москве и в других городах Либертарианская партия России. В столичном митинге принял участие Навальный. За день до этого во многих российских городах прошли аналогичные протестные акции, организованные КПРФ и общественными движениями.

Правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы.

Пенсионная реформа спровоцировала не только падение рейтинга президента, премьера, Госдумы и власти в целом, но и привела к конфликту внутри «Единой России». Депутат Наталья Поклонская, единственная из единороссов проголосовавшая против реформы, подверглась критике со стороны секретаря партийного генсовета Сергея Неверова. Он предложил Поклонской подумать, готова ли она дальше работать во фракции. А депутаты-единороссы отказались прийти на заседание возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за доходами парламентариев. Депутат Сергей Железняк, пропустивший голосование по законопроекту, подал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета.

Что чиновники думают о пенсионной реформе