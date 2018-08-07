Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы
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Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Акцию политик планирует провести в единый день голосования, когда в 22 регионах России пройдут прямые выборы губернаторов.
Тема пенсионной реформы объединила людей, подчеркнул Навальный на своем YouTube-канале. «Даже у «Единой России», проголосовавшей за первую версию законопроекта, не получилось 100% поддержки, нашелся депутат осмелившийся проголосовать против», – заметил политик. Путин, по его мнению, «трусит» публично поддержать законопроект из-за того, что обрушатся его рейтинги. По словам Навального, 18 лет Путин и его чиновники говорили о том, что не допустят повышения пенсионного возраста. Смысл реформы, чтобы «растащить» полученные от реформы деньги, считает политик.
«У нас есть гениальная дата для проведения акция протеста против повышения пенсионного возраста – это называется единый день голосования. 9 сентября вы можете пойти голосовать, но почему бы вам и на митинг не зайти и в шествии не поучаствовать», – призвал оппозиционер. Ограничений на проведение митингов в день голосования не было, напоминает Навальный, и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день. По его словам, в июле они не подавали заявки на акции в тех городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу – «вошли в положение, вроде нехорошо портить туристам впечатление от страны акциями протеста». «Чемпионат закончился. А теперь мы требуем права выразить свое отношение к закону, который коснется каждого из нас», – резюмировал Навальный.
В конце июля согласованную акцию против пенсионной реформы провела на проспекте Академика Сахарова в Москве и в других городах Либертарианская партия России. В столичном митинге принял участие Навальный. За день до этого во многих российских городах прошли аналогичные протестные акции, организованные КПРФ и общественными движениями.
Правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы.
Пенсионная реформа спровоцировала не только падение рейтинга президента, премьера, Госдумы и власти в целом, но и привела к конфликту внутри «Единой России». Депутат Наталья Поклонская, единственная из единороссов проголосовавшая против реформы, подверглась критике со стороны секретаря партийного генсовета Сергея Неверова. Он предложил Поклонской подумать, готова ли она дальше работать во фракции. А депутаты-единороссы отказались прийти на заседание возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за доходами парламентариев. Депутат Сергей Железняк, пропустивший голосование по законопроекту, подал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин