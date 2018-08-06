Парламентские слушания по пенсионной реформе дают властям шанс смягчить ситуацию

Табло с результатами голосования за проект закона о совершенствовании пенсионной системы во время пленарного заседания Госдумы Антон Новодережкин/ТАСС

В Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания о повышении пенсионного возраста, сообщил в пятницу ее председатель Вячеслав Володин. Для этого депутаты на день прервут отпуска. «Учитывая важность законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», – пояснил Володин. В слушаниях поучаствуют чиновники правительства, представители регионов и эксперты.

Правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении 19 июля, за него голосовала только «Единая Россия». Дата второго чтения пока не назначена, срок приема поправок продлен до 24 сентября.

«Пока никаких подробностей сказать не могу, от нас будет несколько человек, будут профсоюзы, но сказать, как будет выглядеть конфигурация, пока нельзя», – говорит депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»). Судя по всему, провал партии власти по рейтингам настолько очевиден, что она готова заранее обозначить уступки ко второму чтению, считает он: «Обвал рейтингов заставил их на это пойти, другого объяснения я не вижу». КПРФ примет участие в слушаниях, но у фракции пока не было возможности обсудить, кто именно будет участвовать, эти решения будут приниматься ближе к 21 августа, сообщил «Ведомостям» депутат Дмитрий Новиков.

Отсутствие общественной дискуссии, дорожной карты реформы, из которой было бы ясно, как и когда повышение возраста приведет к росту пенсий и как будут решаться социальные вопросы, подстегнуло протест и падение рейтингов, напоминает политолог Николай Миронов: «Людям не объяснили, почему для улучшения жизни надо именно менять пенсионный возраст, а не повысить, например, эффективность расходов бюджета и поднять налоги для богатых». По его мнению, слушания продиктованы желанием перевести крайне негативное обсуждение в более спокойное русло: «Дискуссия в Думе может смягчить ситуацию, но все будет зависеть от готовности правительства дать нужные объяснения и пойти на компромиссы хотя бы по социальным гарантиям». Единороссы, по сути, оказались заложниками ситуации, но риски усиливаются для всей системы, добавляет эксперт: «Можно сколько угодно сбивать инициативы типа пенсионного референдума с помощью подручных сил, но, если люди перестанут голосовать за единороссов, сломается вся политическая конструкция».

Речь идет о согласованном с другими институтами власти решении в рамках драматургии продвижения пенсионной реформы, полагает политолог Михаил Виноградов: «Очевидно, что этот шаг позволяет Думе опровергнуть утверждения критиков о попытках торпедирования законопроекта и при этом выступить одним из инициаторов возможных компромиссных поправок». Вопрос в том, будут они отходом на заранее подготовленные позиции в сочетании с локальными уступками (например, сохранение пенсионного возраста для северян) или сопровождаться неожиданными шагами вроде одномоментного повышения этого возраста оставшимся вне реформы категориям вроде военнослужащих и силовиков, рассуждает эксперт: «Первый сценарий из начала августа смотрится более вероятным».