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Кандидат в мэры Москвы организует референдум против пенсионной реформы

Альтернативную КПРФ инициативную группу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста создает кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Об этом он сообщил в своем блоге в Facebook.

Вопрос сформулирован так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы, обещает он. Ее собрание назначено на 3 августа. Свиридов критикует КПРФ за непоследовательность и обещает идти до конца.

Накануне стало известно, что коммунисты, чей вопрос на прошлой неделе ЦИК признал не соответствующим закону, согласовали оптимальную формулировку вопроса, который может быть вынесен на референдум, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В тот же день КПРФ подала уведомление о проведении собрания инициативной группы в Мосгоризбирком и еще ряд избирательных комиссий субъектов.

Однако у коммунистов неожиданно появились конкуренты: выяснилось, что еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о собрании другой инициативной группы, намеренной вынести на референдум примерно такой же по содержанию вопрос. Это может заблокировать инициативу КПРФ: по закону, инициативная группа по проведению референдума должна состоять как минимум из 43 региональных подгрупп, а после регистрации такой подгруппы другая подгруппа, предложившая схожую по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована в этом же регионе.

Ранее председатель «Справедливой России» и руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов назвал инициативу КПРФ по проведению референдума чистым пиаром. «Процедура до момента назначения референдума займет несколько месяцев. Обработка результатов – тоже вопрос не пяти минут. Так когда мы получим результаты? Зимой? Тогда поздно будет высказываться! И как же прикажете назвать инициативу КПРФ, как не пиаром?» – цитирует его пресс-служба СР.

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