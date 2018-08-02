Кандидат в мэры Москвы организует референдум против пенсионной реформы
Альтернативную КПРФ инициативную группу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста создает кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Об этом он сообщил в своем блоге в Facebook.
Вопрос сформулирован так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы, обещает он. Ее собрание назначено на 3 августа. Свиридов критикует КПРФ за непоследовательность и обещает идти до конца.
Накануне стало известно, что коммунисты, чей вопрос на прошлой неделе ЦИК признал не соответствующим закону, согласовали оптимальную формулировку вопроса, который может быть вынесен на референдум, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В тот же день КПРФ подала уведомление о проведении собрания инициативной группы в Мосгоризбирком и еще ряд избирательных комиссий субъектов.
Однако у коммунистов неожиданно появились конкуренты: выяснилось, что еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о собрании другой инициативной группы, намеренной вынести на референдум примерно такой же по содержанию вопрос. Это может заблокировать инициативу КПРФ: по закону, инициативная группа по проведению референдума должна состоять как минимум из 43 региональных подгрупп, а после регистрации такой подгруппы другая подгруппа, предложившая схожую по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована в этом же регионе.
Ранее председатель «Справедливой России» и руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов назвал инициативу КПРФ по проведению референдума чистым пиаром. «Процедура до момента назначения референдума займет несколько месяцев. Обработка результатов – тоже вопрос не пяти минут. Так когда мы получим результаты? Зимой? Тогда поздно будет высказываться! И как же прикажете назвать инициативу КПРФ, как не пиаром?» – цитирует его пресс-служба СР.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин