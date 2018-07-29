В Москве прошел митинг против пенсионной реформы

По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 6000 человек instagram.com / vvasileva

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Акцию организовала Либертарианская партия России, она была согласована с властями. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек.

В митинге принял участие политик Алексей Навальный. Ранее он анонсировал акцию в социальных сетях. «29 июля пройдет митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа. Слово "реформа" тут, конечно, надо брать в кавычки. Единственная цель повышения пенсионного возраста — тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», — написал Навальный 27 июля в Telegram.

После митинга были задержаны четыре человека, сообщили телеканал «Дождь» и «ОВД-Инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, которые выступали на сцене во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. О причинах задержания пока не сообщается.

Как сообщила Либертарианская партия в социальных сетях, митинг против пенсионной реформы и повышения НДС в воскресенье прошел не только в Москве. Заявку на проведение акции организаторы подавали в 21-м городе, согласовали митинг только власти столицы. Еще в трех городах — Ярославле, Кемерове и Рыбинске — митинги прошли в гайд-парках, где по закону акции согласовывать не нужно.

В субботу во многих городах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные КПРФ и рядом общественных движений и организаций. Митинги проходили в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах. Мероприятия проходили под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».

В Москве шествие и митинг против пенсионной реформы проходили на проспекте Сахарова. Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на митинг приехали делегации из 15 регионов. По данным партии, в акции приняли участие несколько десятков человек. Московский главк МВД насчитал 6500 участников.

Либертарианская партия не первый раз проводит массовый митинг в Москве: в апреле ее акция против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры, которая проходила на проспекте Сахарова, собрала более 12 000 человек. Акция была согласована с властями, однако организаторы заявляли до 5000 участников.

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