В Москве прошел митинг против пенсионной реформы
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На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Акцию организовала Либертарианская партия России, она была согласована с властями. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек.
В митинге принял участие политик Алексей Навальный. Ранее он анонсировал акцию в социальных сетях. «29 июля пройдет митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа. Слово "реформа" тут, конечно, надо брать в кавычки. Единственная цель повышения пенсионного возраста — тупо заплатить пенсионерам меньше денег. Так ведь и декларируют: сейчас платим столько-то триллионов, а после "реформы" будем платить на триллион меньше. Куда пойдет "сэкономленный" триллион, вы и сами знаете. Поэтому приходите», — написал Навальный 27 июля в Telegram.
После митинга были задержаны четыре человека, сообщили телеканал «Дождь» и «ОВД-Инфо». Это основатель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, которые выступали на сцене во время акции, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. О причинах задержания пока не сообщается.
Как сообщила Либертарианская партия в социальных сетях, митинг против пенсионной реформы и повышения НДС в воскресенье прошел не только в Москве. Заявку на проведение акции организаторы подавали в 21-м городе, согласовали митинг только власти столицы. Еще в трех городах — Ярославле, Кемерове и Рыбинске — митинги прошли в гайд-парках, где по закону акции согласовывать не нужно.
В субботу во многих городах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные КПРФ и рядом общественных движений и организаций. Митинги проходили в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах. Мероприятия проходили под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».
В Москве шествие и митинг против пенсионной реформы проходили на проспекте Сахарова. Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на митинг приехали делегации из 15 регионов. По данным партии, в акции приняли участие несколько десятков человек. Московский главк МВД насчитал 6500 участников.
Либертарианская партия не первый раз проводит массовый митинг в Москве: в апреле ее акция против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры, которая проходила на проспекте Сахарова, собрала более 12 000 человек. Акция была согласована с властями, однако организаторы заявляли до 5000 участников.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин