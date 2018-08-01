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КПРФ назвала новую формулировку вопроса для референдума о пенсионном возрасте

КПРФ назвала новую формулировку вопроса, который предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом заявил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

Новый вопрос, который КПРФ сформулировала при помощи ЦИК, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Предыдущую формулировку ЦИК признал не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности. Из-за этого коммунистам отказали в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Вопрос был таким: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Теперь инициативная группа КПРФ соберется 7 августа, знает Колюшин. Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала КПРФ провести собрание рабочей группы в другом регионе. По ее мнению, это исключит возможность отказа в регистрации инициативной группы на том основании, что сходный вопрос пытается инициировать кто-то другой.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст. Предполагается, что это будет происходить постепенно. В итоге пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин (к 2028 г.) и 63 лет для женщин (к 2034 г.). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе