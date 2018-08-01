КПРФ назвала новую формулировку вопроса для референдума о пенсионном возрасте
КПРФ назвала новую формулировку вопроса, который предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом заявил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.
Новый вопрос, который КПРФ сформулировала при помощи ЦИК, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».
Предыдущую формулировку ЦИК признал не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности. Из-за этого коммунистам отказали в проведении референдума о повышении пенсионного возраста. Вопрос был таким: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Теперь инициативная группа КПРФ соберется 7 августа, знает Колюшин. Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала КПРФ провести собрание рабочей группы в другом регионе. По ее мнению, это исключит возможность отказа в регистрации инициативной группы на том основании, что сходный вопрос пытается инициировать кто-то другой.
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст. Предполагается, что это будет происходить постепенно. В итоге пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин (к 2028 г.) и 63 лет для женщин (к 2034 г.). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин