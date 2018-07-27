ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
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Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. По мнению комиссии, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение и не исключает множественного толкования, что противоречит требованиям закона.
Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Для того чтобы разобраться с содержанием этого вопроса, граждане должны обладать специальными познаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Например, надо знать, какой возраст установлен для получения права на страховую пенсию по старости. К тому же само понятие «страховая пенсия» способен разъяснить только юрист, так как в Конституции такой термин отсутствует, подчеркнула Гришина.
Член ЦИК Сиябшах Шапиев поинтересовался, в какие сроки планируется организовать всенародное голосование. Представитель КПРФ ответил, что в течение трех или трех с половиной месяцев. За это время пенсионный возраст уже может быть повышен, а избиратель попадет впросак, подчеркнул Шапиев. Член ЦИК Борис Эбзеев не исключил, что к моменту проведения референдума пенсионный возраст будет уже повышен и смысла в плебисците не будет.
На самом деле формулировка вопроса предельно прозрачна, а возраст выхода на пенсию - 55 и 60 лет - известен каждому взрослому, возражал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. По его мнению, ЦИК не вправе отказывать народу в праве на то, чтобы выразить свое мнение. Он напомнил, что сама по себе эта процедура очень сложна и довести ее до конца будет очень непросто.
«Главная цель референдума - не допустить девальвации статей 7 и 55 Конституции, - добавил представитель КПРФ Магомет Биджев. - Мы исходим из того, что по итогам референдума будет установлен запрет повышать пенсионный возраст выше установленного в настоящий момент - 55 и 60 лет». «Ну почему же вы так и не написали?» - воскликнула председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, сегодняшний отказ не означает принципиального запрета на проведение референдума по пенсионной реформе - все дело в качестве формулировок. Панфилова заявила, что в формулировке надо было хотя бы написать «по состоянию на июль 2018 г.».
«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране», - заявила Памфилова. Коммунист Биджиев попробовал поймать ее на слове и спросил, одобрит ли ЦИК референдум, если коммунисты соберут новую инициативную группу. «Мы - за, приходите, мы вам поможем, консультации проведем!» – пообещала Памфилова. Успокоить коммунистов попытался и член ЦИК Александр Кинев: «Окно возможностей не закрывается, у вас будет возможность еще и еще раз обращаться по этому вопросу».
Его коллега Николай Левичев был не столь оптимистичен. По его словам, КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия закона о пенсионной реформе в третьем чтении. «Хотя два миллиона подписей могут быть сильным политическим аргументом», – признал Левичев.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин