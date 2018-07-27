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ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста

Вынести вопрос на голосование просили коммунисты
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Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. По мнению комиссии, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение и не исключает множественного толкования, что противоречит требованиям закона.

Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Для того чтобы разобраться с содержанием этого вопроса, граждане должны обладать специальными познаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Например, надо знать, какой возраст установлен для получения права на страховую пенсию по старости. К тому же само понятие «страховая пенсия» способен разъяснить только юрист, так как в Конституции такой термин отсутствует, подчеркнула Гришина.

Член ЦИК Сиябшах Шапиев поинтересовался, в какие сроки планируется организовать всенародное голосование. Представитель КПРФ ответил, что в течение трех или трех с половиной месяцев. За это время пенсионный возраст уже может быть повышен, а избиратель попадет впросак, подчеркнул Шапиев. Член ЦИК Борис Эбзеев не исключил, что к моменту проведения референдума пенсионный возраст будет уже повышен и смысла в плебисците не будет.

На самом деле формулировка вопроса предельно прозрачна, а возраст выхода на пенсию - 55 и 60 лет - известен каждому взрослому, возражал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. По его мнению, ЦИК не вправе отказывать народу в праве на то, чтобы выразить свое мнение. Он напомнил, что сама по себе эта процедура очень сложна и довести ее до конца будет очень непросто.

«Главная цель референдума - не допустить девальвации статей 7 и 55 Конституции, - добавил представитель КПРФ Магомет Биджев. - Мы исходим из того, что по итогам референдума будет установлен запрет повышать пенсионный возраст выше установленного в настоящий момент - 55 и 60 лет». «Ну почему же вы так и не написали?» - воскликнула председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, сегодняшний отказ не означает принципиального запрета на проведение референдума по пенсионной реформе - все дело в качестве формулировок. Панфилова заявила, что в формулировке надо было хотя бы написать «по состоянию на июль 2018 г.».

«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране», - заявила Памфилова. Коммунист Биджиев попробовал поймать ее на слове и спросил, одобрит ли ЦИК референдум, если коммунисты соберут новую инициативную группу. «Мы - за, приходите, мы вам поможем, консультации проведем!» – пообещала Памфилова. Успокоить коммунистов попытался и член ЦИК Александр Кинев: «Окно возможностей не закрывается, у вас будет возможность еще и еще раз обращаться по этому вопросу».

Его коллега Николай Левичев был не столь оптимистичен. По его словам, КПРФ явно не успевает вынести вопрос на референдум до принятия закона о пенсионной реформе в третьем чтении. «Хотя два миллиона подписей могут быть сильным политическим аргументом», – признал Левичев.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Комментарии  ()
bogdanov7080
15:17 27.07.2018
Трусливые жабы
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