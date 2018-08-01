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Мосгоризбирком получил две заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте

Представители КПРФ согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, который может быть вынесен на референдум. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «Если КПРФ в любом из регионов России проведет инициативную группу, то, надеюсь, коллеги такую инициативу поддержат», - сказала Памфилова. Новую формулировку вопроса она не уточнила.

По данным члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина, представители инициативной группы КПРФ уже передали в Мосгоризбирком новую формулировку вопроса. Впрочем, отмечает Колюшин, похоже, теперь борьба развернется уже между инициаторами референдумов по двум похожим вопросам.

Как стало известно во вторник, еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о новой инициативной группе с таким вопросом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Кто именно является автором этого вопроса, он не уточнил. Известно, что инициативная группа соберется 3 августа. По словам Колюшина, формулировка вопроса близка к той, что КПРФ согласовала с Центризбиркомом, но полного совпадения нет.

Ранее КПРФ инициировала проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста, их формулировку Центризбирком признал не соответствующей закону как допускающую неоднозначное толкование. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

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