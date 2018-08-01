Мосгоризбирком получил две заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте
Представители КПРФ согласовали с Центризбиркомом оптимальную формулировку вопроса о повышении пенсионного возраста, который может быть вынесен на референдум. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. «Если КПРФ в любом из регионов России проведет инициативную группу, то, надеюсь, коллеги такую инициативу поддержат», - сказала Памфилова. Новую формулировку вопроса она не уточнила.
По данным члена ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина, представители инициативной группы КПРФ уже передали в Мосгоризбирком новую формулировку вопроса. Впрочем, отмечает Колюшин, похоже, теперь борьба развернется уже между инициаторами референдумов по двум похожим вопросам.
Как стало известно во вторник, еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о новой инициативной группе с таким вопросом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Кто именно является автором этого вопроса, он не уточнил. Известно, что инициативная группа соберется 3 августа. По словам Колюшина, формулировка вопроса близка к той, что КПРФ согласовала с Центризбиркомом, но полного совпадения нет.
Ранее КПРФ инициировала проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста, их формулировку Центризбирком признал не соответствующей закону как допускающую неоднозначное толкование. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин