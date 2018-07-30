Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: ЦИК оставил референдуму шанс

КПРФ может повторно инициировать референдум против пенсионной реформы

Но главной темой региональных выборов этот вопрос уже не станет, считают эксперты
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Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предложила вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. По мнению ЦИК, формулировка способна ввести избирателей в заблуждение и не исключает множественного толкования.

Вопрос на знание

КПРФ предложила спросить россиян: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Чтобы разобраться с содержанием этого вопроса, люди должны обладать специальными познаниями, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Не каждый знает, какой возраст установлен для получения права на пенсию по старости, а само понятие «страховая пенсия» способен разъяснить только юрист, считает она. Кроме того, не ясно, каким этот возраст будет в момент референдума. За 3–3,5 месяца, которые КПРФ планирует потратить на реализацию всей процедуры, пенсионный возраст уже может быть повышен, а избиратель попадет впросак, предупредил член ЦИК Сиябшах Шапиев. Формулировка предельно прозрачна, а возраст выхода на пенсию известен каждому взрослому, только кандидат наук Гришина этого почему-то не знает, возразил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин.

«Мы исходим из того, что по итогам референдума будет установлен запрет повышать пенсионный возраст выше установленного в настоящий момент – 55 и 60 лет», – объяснил руководитель юридической службы московского горкома КПРФ Магомет Биджев. «Ну почему же вы так и не написали?» – воскликнула председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что нынешний отказ не означает полного запрета на проведение такого референдума и это принципиальная позиция ЦИК. Все дело в качестве формулировок, надо было хотя бы написать «по состоянию на июль 2018 г.», посоветовала Памфилова.

Биджев попробовал поймать ее на слове и спросил, одобрит ли ЦИК референдум, если коммунисты соберут новую инициативную группу. «Мы – за, приходите, мы вам поможем, консультации проведем», – пообещала председатель ЦИК. Ее поддержал член ЦИК Александр Кинев: «Окно возможностей не закрывается, у вас будет возможность еще и еще раз обращаться по этому вопросу». Его коллега Николай Левичев был не столь оптимистичен, заявив, что КПРФ явно не успевает провести референдум до принятия соответствующего закона: «Хотя 2 млн подписей могут быть сильным политическим аргументом».

Действительно, один из запасных вариантов на случай отказа – сбор подписей, которые лидер КПРФ Геннадий Зюганов сможет представить в обоснование своей позиции президенту, говорил ранее «Ведомостям» руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. При этом столичные коммунисты не исключают, что воспользуются приглашением Памфиловой и попробуют доработать вопрос в ходе совместных консультаций: такого опыта в практике организации референдумов еще не было, признался журналистам секретарь столичного горкома КПРФ Александр Потапов.

Плюсы и минусы

Перспектива проведения референдума о пенсионной реформе обсуждалась в администрации президента, говорит человек, близкий к Кремлю. Идея хорошая, ведь результат только кажется предсказуемо отрицательным: при правильном использовании информационных и прочих ресурсов государства итог будет положительным для инициаторов реформы, поясняет собеседник. В то же время по напряжению системы и материальным затратам референдум сопоставим с недавней президентской кампанией, указывает он.

До референдума дело никогда не дойдет, уверен политолог Аббас Галлямов: если бы стояла задача легитимизировать повышение пенсионного возраста, то это намного проще было бы сделать в ходе президентских выборов. Путину нужно было указать на такую необходимость в своем послании после демонстрации новой ракеты, и сейчас все каналы в один голос трубили бы, что россияне проголосовали за реформу, полагает эксперт. Даже если Путин получил бы на 10–15% голосов меньше, его результат все равно бы остался бесспорным. Но вот провести самостоятельную кампанию вряд ли удастся: даже если будет получен положительный ответ, в него все равно никто не поверит, предупреждает Галлямов. А Памфилова с учетом своего либерального прошлого просто старается «сохранить лицо», резюмирует он.

С одной стороны, вопрос гипотетически мог вызвать затруднения, так как содержал в себе отрицательное утверждение, отмечает политолог Александр Пожалов. С другой стороны, для власти выгодно, что начало сбора подписей за референдум отложено. Если бы ЦИК сразу утвердил вопрос, то сбор подписей полностью совпал бы с агиткампанией КПРФ на выборах в регионах, а это сделало бы тему повышения пенсионного возраста главной и единственной на выборах в законодательные собрания и существенно усилило позиции КПРФ, которая могла бы забрать себе весь протестный электорат. Теперь же есть вариант, при котором тема пенсионной реформы постепенно утратит новизну и связанную с этим остроту восприятия, а после вероятного вмешательства осенью Путина в содержание реформы с социализирующими поправками часть недовольных посчитает, что президент их услышал и защитил.

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