Совет по правам человека раскритиковал повышение пенсионного возраста

В обращениях к президенту по поводу пенсионного законопроекта граждане беспокоятся, что реформа приведет к росту безработицы, говорит Федотов Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект о повышении пенсионного возраста предполагает «антропометрические изменения одного показателя», поэтому нельзя говорить, что это реформа, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов в среду на специальном заседании Совета по правам человека (СПЧ) при президенте. Без повышения пенсионного возраста не удастся исполнить задачу, поставленную президентом, – увеличивать размер пенсий темпами выше инфляции, пояснил чиновник.

Это закон «не о повышении возраста, а о повышении пенсий», и это действительно не реформа, поскольку касается лишь одной группы общественных отношений, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, майский указ президента предполагает повышение гарантий гражданам пожилого возраста и уровня социального обеспечения: «Нужно сделать все, чтобы идея повышения уровня пенсий была главной в законопроекте. Мы хотели бы видеть всю подзаконную базу к законопроекту, которая позволила бы выйти на пенсионную реформу, включающую изменения подходов медико-социальной экспертизы, усиления гарантий квотирования рабочих мест для людей от 50 лет, дифференцированного подхода для работающих на вредном производстве».

В 2024 г. средний размер пенсии будет 20 000 руб., благодаря повышению пенсионного возраста восстановится баланс трудовых ресурсов на рынке труда, уверял собравшихся замминистра труда Андрей Пудов: «В противном случае уровень пенсий будет снижаться, поскольку нет средств для их индексации». Он также объяснил, что если сейчас медицинские и педагогические работники могут выйти на пенсию по выслуге лет, имея 25 лет стажа, то к 2034 г. этот срок тоже сдвинется: для женщин – на восемь лет, для мужчин – на пять. Сейчас в министерстве работают над комплексным планом, который включает в том числе переквалификацию людей предпенсионного возраста, сообщил Пудов. А заодно предупредил, что в случае смягчения предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не получится.

Предложена не пенсионная форма, а изменения по настройке пенсионной системы, поддержала чиновников советник президента Александра Левицкая. По ее мнению, есть запрос на комплексные изменения в пенсионной сфере. При подготовке прошлой пенсионной реформы был специальный совет на довольно высоком уровне, где проходило обсуждение, напомнила Левицкая: «Сейчас же обсуждения идут на разных площадках. Удивительно, что внесение законопроекта воспринимается чувствительно даже без учета того, что Госдума должна его обсуждать и что для этого еще есть время». Майский указ нужно рассматривать в комплексе и оценивать, в частности, как повышение пенсионного возраста будет увязано с решением задачи по снижению уровня бедности, подчеркнула советник президента: «Кроме пакета законов нужны управленческие решения, организационные возможности, кадры со стороны госорганов, а не только со стороны пенсионеров. Задача по уменьшению уровня бедности поставлена президентом, и она должна рассматриваться в комплексе».

По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, в обращениях к президенту по поводу пенсионного законопроекта граждане беспокоятся, что реформа приведет к росту безработицы, снижению рождаемости и продолжительности жизни; в некоторых обращениях предлагается провести референдум по поводу реформы.

Повышение пенсионного возраста не приведет к увеличению рабочих мест, не увеличит зарплаты, а надбавка в 1000 руб. сопоставима с реальным уровнем инфляции, считает член СПЧ, председатель Конфедерации труда России Борис Кравченко. По его мнению, сначала нужно принять ряд мер, которые бы повлияли на продолжительность жизни: необходимы пересмотр национальной политики в области труда и уровня зарплат, борьба с теневым рынком труда, меры по продлению активной трудовой жизни, медицинское обеспечение, создание рабочих мест для возрастных работников и выпускников вузов. Все это «позволит не принимать законопроект о повышении пенсионного возраста», резюмировал Кравченко.

Член СПЧ Ирина Киркора заявила, что сначала правительству надо было представить комплексный план обеспечения социальных гарантий для людей предпенсионного возраста, потому что вряд ли, например, работодатели будут обеспечивать рабочие места. По ее мнению, в небольших населенных пунктах людей будут увольнять за несколько лет до достижения пенсионного возраста, а новую работу найти будет нельзя, и люди останутся на несколько лет без средств к существованию. «Гора родит мышь при таком подходе», – заключила она. Не менее эмоционален был и член СПЧ Андрей Бабушкин: «Нельзя поджигать дом, чтобы поджарить яичницу, говорил Фрэнсис Бэкон. А сейчас как раз хотят поджечь дом». Он считает, что следствием реформы станет увеличение числа людей, не доживающих до пенсии, рост смертности и инвалидизации среди людей пожилого возраста, падение рождаемости. Кроме того, вырастет число техногенных аварий, поскольку люди пожилого возраста с притупленным вниманием будут вынуждены работать в том числе и с источниками повышенной опасности, отметил правозащитник. «Можно повысить пенсионный возраст до 80 лет, да хоть до 115. Но сделать это можно только при условии, что в Уголовный кодекс будет внесена поправка, что люди из правительства, ответственные за реформу, при провале реформы получат пожизненные сроки. Критерием провала может служить показатель, произойдет ли рост смертности», – заявил Бабушкин.

Экономист Евгений Гонтмахер напомнил, что когда пенсионная реформа проводилась в 2002 г., ее очень широко обсуждали и это был «образец коллективного творчества всех социальных партнеров», но потом пенсионную систему начали потихоньку менять. «Непонятно, почему законопроект вносили в таком авральном режиме. В пояснительной записке говорится, что не требуется финансово-экономического обоснования, а также дополнительных расходов бюджета. При этом через два дня после внесения начинают говорить про рост пенсий на 1000 руб.», – недоумевал Гонтмахер. Майские указы 2012 г. больше всего не выполнены как раз по макроэкономическим показателям, отметил он: «Нужно подготовить большую национальную программу, обсуждать ее несколько лет, чтобы из этого вытекала пенсионная реформа. Либо сейчас повышение пенсионного возраста начать с 2025 г., а до этого пусть правительство покажет экономический прорыв в стране».