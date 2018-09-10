Как Москва голосовала за Собянина. Карта

Действующий мэр в этот раз получил не менее 60% голосов в каждом из районов, тогда как в 2013 г. оказался на грани второго тура

Сергей Собянин после обработки 97,6% протоколов набрал 69,95% голосов избирателей и победил на выборах мэра Москвы, следует из данных Мосгоризбиркома. На втором месте Вадим Кумин (КПРФ) - 11,46%, затем Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,08%, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев – 6,77%, и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,88%.

В 2013 г. Собянин оказался на грани второго тура – тогда он получил 51,37% голосов. Второе место занял оппозиционер Алексей Навальный, получивший 27,24% голосов. Кандидаты от системной оппозиции тогда получили меньше голосов: Иван Мельников (КПРФ) – 10,89%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 2,86%, Николай Левичев («Справедливая Россия») - 2,79%, Сергей Митрохин «("Яблоко") - 3,51%.

На выборах мэра Москвы в 2013 г. Собянин получил менее 40% голосов в районе Сокол и в Гагаринском районе, причем в последнем он уступил Навальному по числу голосов. В 2018 г. действующий мэр Москвы получил как минимум 60% голосов во всех районах Москвы. Особенно активно за него голосовали в районах новой Москвы: по предварительным данным, из 20 районов новой Москвы он набрал более 80% голосов в 13 из них. В абсолютных числах Собянин, по предварительным данным, в этом году получил на 200 000 голосов больше, чем в 2013 г.: за него проголосовали 1,4 млн человек.

«Ведомости» подготовили карту голосования за кандидатов на пост мэра Москвы. Переключая режимы на карте, можно посмотреть, как московские районы голосовали за Собянина и других кандидатов по итогам обработки 97,6% протоколов в 2018 г. и по итогам обработки 100% протоколов в 2013 г. Чем темнее синий цвет, тем выше результат Собянина в районе Москвы. Данные за 2018 г. будут обновляться по мере публикации данным Мосгоризбиркомом. ЦИК не публикует данные о голосовании по районам новой Москвы. «Ведомости» подсчитали их, основываясь на результатах голосования на каждом избирательном участке в новой Москве. К 10.20 не все УИКи новой Москвы отчитались о голосовании, подсчет основан на имеющихся данных. В районе Воскресенское в новой Москве данные о голосовании на сайте Мосгоризбиркома не опубликовал ни один УИК, они будут добавлены по мере появления.