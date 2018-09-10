Собянин победил на выборах мэра Москвы

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Максим Стулов / Ведомости

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин после обработки 97,6% протоколов набрал 69,95% голосов избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома. Явка на выборах в столице составила 30,49%. В 2013 г., когда в выборах участвовал оппозиционер Алексей Навальный, Собянин оказался на грани второго тура – тогда он получил 51,37% голосов. Явка на прошлых выборах составила 32%, тогда 8% избирателей на выборы привел Навальный – за него проголосовали 27%. В абсолютных числах Собянин, по предварительным данным, в этом году получил на 200 000 голосов больше, чем в 2013 г., – за него проголосовали 1,4 млн человек. Всего в Москве 7,2 млн избирателей.

Кампания мобилизации оказалась «деньгами на ветер», главное в выборах – интрига, а ее не было, говорил в воскресенье вечером «Ведомостям» политолог Александр Кынев: «По России мы видим почти везде рост оппозиции, даже среди слабых кандидатов. В Москве даже кандидаты, которых никто не видел, получат больше, чем должны были получить. Это как раз общее протестное голосование». Действительно, так и оказалось, нынешние кандидаты от системной оппозиции получили больше, чем те, кто был в 2013 г. В этом году на выборах на втором месте идет предприниматель Вадим Кумин (КПРФ) – 11,46%, затем глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,08%, депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,77%, экс-владелец СУ-155, депутат Мосгордумы Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,88%. В 2013 г. Иван Мельников (КПРФ) набрал 10,89%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 2,86%, Николай Левичев («Справедливая Россия») – 2,79%, Сергей Митрохин («Яблоко») – 3,51%. В выборах мэра в 2018 г. не участвовали кандидаты от несистемной оппозиции. Ни экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ни глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин не смогли преодолеть муниципальный фильтр и не были допущены к выборам.